Mohammad får inget återvandringsbidrag – är kriminell

Den 1 januari höjdes återvändningsbidraget från 10.000 till 350.000 kronor för en vuxen. Syftet är att få fler att frivilligt återvända till sina hemländer. Samtidigt finns krav, bland annat kopplade till skulder och vissa brott.

Hittills har samtliga över 80 ansökningar som hunnit prövas lett till avslag.

Mohammad säger att han upprepade gånger försökt få hjälp att lämna Sverige.

– Massa gånger ringer jag till Migrationsverket och säger till dem bara hjälpa mig jag vill åka från här tillbaka till mitt hemland. De säger nej jag kan inte hjälpa dig, säger Mohammad till P4 Sjuhärad.

Han anser att bidraget borde riktas till personer i hans situation, alltså sådana som är dömda för brott eller är skuldsatta.

– Om mitt namn är bra, mitt namn är vit, jag har ingen skuld, varför ska jag tillbaka? Jag kan inte tillbaka, säger Mohammad.

Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling håller inte med.

– Nej, jag delar inte alls uppfattningen om att det är de som är rätt personer, säger han till P4.

På frågan om det inte kan bli dyrare om personer med skulder och brott stannar i Sverige svarar han:

– Det är fullt möjligt, men det är inte bara det man måste ta hänsyn till här. Kriminellt belastade utlänningar kostar väldigt mycket pengar, men det kommer vi ta hand om med de nya reglerna om utvisning på grund av brott. Det är bättre att utvisa en sån person än att ge personen ett större bidrag för att återvandra, säger Ludvig Aspling.