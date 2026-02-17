SD ska hjälpa liberalt promilleparti in i riksdagen

Medborgerlig samling är ett parti som kallar sig liberalkonservativt och har en tydlig slagsida åt det liberala hållet.

I riksdagsvalet 2022 fick MED bara 0,2 procent av rösterna (färre än 13.000 röster), och det brukar skämtas om att partiet i praktiken bara existerar på X och att det har fler politiker än väljare.

Men enligt uppgifter i Kvartal har SD nu fått upp ögonen för partiet – och vill hjälpa det in i riksdagen. Diskussionerna ska ha pågå under en längre tid och nått högt upp i SD:s ledning.

Det handlar om ett samarbete där MED i praktiken skulle gå till val på Sverigedemokraternas listor, enligt Kvartal.

Upplägget innebär att Daniel Sonesson placeras på en valbar plats på SD:s riksdagslista i Stockholms län. I övriga valkretsar skulle kandidater från MED få ta plats på SD:s listor. Samtidigt skulle MED avstå från att trycka och distribuera egna riksdagsvalsedlar och i stället uppmana sina väljare att rösta på SD.

I utbyte ställs krav på att MED ska rösta med SD i riksdagen.

Internt i MED har farhågor lyfts. I kommentarer till ett avtalsförslag skriver en styrelseledamot:

"Kan vi t.ex. återkommande i flera frågor tvingas rösta rakt emot vår egen politik i fyra år?"

Dokument som beskrivs i granskningen visar också att möten ska ha hållits under hösten 2025, bland annat på ett hotell i Stockholm. Det ska även ha funnits planer på en gemensam lansering med presskonferens och medieträning, enligt Kvartal.

Idén om ett samarbete uppges ursprungligen ha väckts av SD:s Mattias Karlsson redan 2021. Då ska MED ha tackat nej.

Sverigedemokraternas presstjänst kommenterar uppgifterna för Kvartal:

"Vi har inte så mycket att säga om detta för närvarande då det enbart tycks röra sig om andrahandsuppgifter, men Sverigedemokraterna har alltid varit principiellt positiva till att samarbeta med andra partier som ligger nära oss politiskt och där det finns förutsättningar för oss att göra gemensam sak."