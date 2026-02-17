© Pressbild
Cecilia Uddén.

SR:s Cecilia Uddén tog ställning mot utvisningar – tvingades radera inläggen

Publicerad 17 februari 2026 kl 12.05

Media. Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent, vänsteraktivisten Cecilia Uddén, hamnade i blåsväder efter att ha delat politiskt laddade inlägg på sin öppna Facebooksida. Efter kontakt från Ekots ledning togs inläggen bort.

Dela artikeln

Cecilia Uddén, som är stationerad i Kairo och har arbetat på Sveriges Radio sedan 1988, publicerade under veckan länkar som rörde den svenska migrationspolitiken.

Ett av inläggen gällde en artikel om professor Ludvig Beckman, som lämnar Migrationsverkets etiska råd i protest mot att invandrare som inte har rätt att vistas i Sverige utvisas.

I en kommentar till länken skrev Uddén kort: "Respekt".

Inlägget låg ute på hennes offentliga Facebookkonto, där hon har 19.000 följare.

Senare samma dag delade hon ytterligare en text om migrationspolitiken, denna gång från Svenska Dagbladets ledarsida med rubriken "Sätt stopp för den politiska lekstugan".

På fredagen var inläggen borttagna.

Enligt branschens riktlinjer ska journalister i sin yrkesroll vara opartiska och inte offentligt ge uttryck för politiska ställningstaganden.

Ekots chef och ansvarige utgivare Klas Wolf-Watz skriver till SvD:

"Vi har blivit uppmärksammade på detta. Vi har pratat med Cecilia Uddén som har tagit ner inläggen.

Som Public service-medarbetare ska man vara försiktig vad man delar på sociala medier. Opartiskheten är central för oss och något som vi tar på största allvar."

Mysteriet bakom liberale komikerns skilsmässa klarnar

Sacha "Borat" Cohen lämnade fru och barn – nu visar han upp 27-åriga Onlyfans-kvinnan. "Trots åldersskillnaden kommer de väldigt bra överens."0 Plus

Arabisk partiledare lovar starta "våldsamt väpnat inbördeskrig" om SD vinner valet

Påstår sig ha "män i hela landet" redo att "snabbt ta över makten i Sverige". "Ni skåningar som är rasister, passa er jävligt noga!"0 Plus

Ica Maxi-indiern

Skar oprovocerat halsen av kvinna på Ica Maxi – slipper både fängelse och utvisning

Nu får Shivesh Tiwari, 26, sin dom. Sprättade upp halspulsådern med morakniv – inför kunder och kollegor.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Mohammad får inget återvandringsbidrag – är kriminell

Bisarra inslaget i Sveriges Radio. "Jag kan inte tillbaka", konstaterar Mohammad själv.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.