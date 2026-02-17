SR:s Cecilia Uddén tog ställning mot utvisningar – tvingades radera inläggen

Cecilia Uddén, som är stationerad i Kairo och har arbetat på Sveriges Radio sedan 1988, publicerade under veckan länkar som rörde den svenska migrationspolitiken.

Ett av inläggen gällde en artikel om professor Ludvig Beckman, som lämnar Migrationsverkets etiska råd i protest mot att invandrare som inte har rätt att vistas i Sverige utvisas.

I en kommentar till länken skrev Uddén kort: "Respekt".

Inlägget låg ute på hennes offentliga Facebookkonto, där hon har 19.000 följare.

Senare samma dag delade hon ytterligare en text om migrationspolitiken, denna gång från Svenska Dagbladets ledarsida med rubriken "Sätt stopp för den politiska lekstugan".

På fredagen var inläggen borttagna.

Enligt branschens riktlinjer ska journalister i sin yrkesroll vara opartiska och inte offentligt ge uttryck för politiska ställningstaganden.

Ekots chef och ansvarige utgivare Klas Wolf-Watz skriver till SvD:

"Vi har blivit uppmärksammade på detta. Vi har pratat med Cecilia Uddén som har tagit ner inläggen.

Som Public service-medarbetare ska man vara försiktig vad man delar på sociala medier. Opartiskheten är central för oss och något som vi tar på största allvar."