Elon Musk: X sänktes av "massiv cyberattack" från Ukraina

– Vi är inte helt säkra på vad som hände, men det var en massiv cyberattack som försökte slå ut X-systemet med IP-adresser från Ukraina-området, säger Musk i en intervju med Fox Business.

Angreppet ledde till att användare världen i timmar upplevde stora problem med att logga in eller ens ladda appen och webbplatsen. Musk säger att omfattningen av attacken tyder på att det rör sig om en "koordinerad grupp" eller en "främmande makt", skriver Daily Mail.

Kort efter Musks uttalande tog en hackergrupp som kallar sig "Dark Storm Team" på sig ansvaret för attacken. Gruppen, som beskrivs som pro-palestinsk, har dock inga kända kopplingar till Ukraina.

Nätsäkerhetsexperter bekräftar enligt Daily Mail att det rörde sig om en DDoS-attack, där X överöstes av falska förfrågningar för att få plattformen att krascha.

Attacken inträffade samtidigt som relationerna mellan USA och Ukraina försämrats dramatiskt. Nyligen utmynnade ett möte mellan Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i kaos, och den ukrainske ledaren ska ha blivit utkastad från Vita huset. Musk har tidigare kallat Zelenskyj "ond" och anklagat honom för att vilja ha ett "evigt krig" med Ryssland.

Vid sidan av attacken på X har Musk hamnat i konflikt med politiker angående sin satellittjänst Starlink, som Ukraina använder i sitt krig mot Ryssland. Den polske utrikesministern Radoslaw Sikorski kritiserade på X Musk för att antyda att han kunde stänga av tjänsten och fick till svar: "Var tyst, lille man."

Musk har även blivit måltavla för vänstern, som nu riktar sina attacker mot Tesla. Bilar har satts i brand vid bolagets anläggningar i både USA och Europa, samtidigt som demonstranter blockerat butiker. Men Musk tar det hela med ro och avfärdade hoten genom att sjunga "Always look on the bright side of life" i en intervju.