Gammelmedia
© FT BILD/ARKIV
 

En procent av de unga lyssnar på Ekot

Publicerad 23 december 2025 kl 13.12

Radio & TV. Debattören Rebecca Weidmo Uvell går i ett inlägg på Riks till hårt angrepp mot svensk public service. Hon menar att SVT och Sveriges Radio sedan länge tappat de unga – och att försöken att vinna tillbaka dem är misslyckade.

Dela artikeln

Weidmo Uvell beskriver hur statliga radio- och tv-kanaler tidigare dominerade informationsflödet totalt och därmed hade ett enormt inflytande över opinion och samhällsdebatt. I dag är situationen den motsatta, menar hon, efter internet, sociala medier och streaming­tjänsternas genombrott.

”Sanningen är att public service inte på flera decennier varit för några andra än för medelålders och pensionärer", skriver Weidmo Uvell.

Hon pekar på den senaste SOM-mätningen, där endast omkring en procent av unga upp till 29 år uppges ta del av Ekot, medan Aktuellt och Rapport når cirka nio procent och ungdomskanalen P3 omkring tio procent. Siffror hon kallar ”pinsamma”.

Weidmo Uvell är särskilt kritisk till P3, som hon menar förlorade sin publik redan när kommersiell radio etablerades.

”Kanalen framstår mest som en klubb för inbördes beundran för folk som just jobbar inom public service.”

Hon ifrågasätter också varför statligt finansierade mediebolag, med garanterade anslag, ska tillåtas konkurrera brett på nya plattformar och rikta sig till målgrupper som redan betjänas av kommersiella aktörer. Enligt henne är det inte tillräckligt att begränsa public service närvaro i externa kanaler.

”De borde tvingas lägga ner Utbildningsradion och P3 rakt av.”

I stället bör public service, enligt Weidmo Uvell, renodlas kraftigt och enbart ägna sig åt innehåll som inga andra aktörer producerar – eller annars avvecklas helt.

Carola: Svenskarna måste "vakna"

Artisten "förtvivlad" över mångkulturella utvecklingen. Att vi har gränser och nationer har en orsak, enligt stjärnan.0 Plus

Här bombarderar Israel sina egna den 7 oktober

Tidigare okända videon väcker frågor. Publiceras av israeliska medier.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Arab våldtog ”batikhäxa” i Skåne – utvisas på livstid

Eslövskvinna flög hit 26 år yngre mannen från Marocko. Nu slutar relationen med livstids utvisning och ett saftigt skadestånd från skattebetalarna.0 

Ekonominyheter

Det våras för svensk ekonomi trots paus i bostadsrallyt

Rekordmånga säljare sänker priset.. Men för hushållen ser ekonomin nästa år ändå ljusare ut.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.