Kastar in handgranat i skönhetssalong med barn i – sex skadade

Publicerad 6 februari 2026 kl 19.52

Utrikes. Sex personer skadades lindrigt när en handgranat kastades in i en skönhetssalong i centrala Grenoble på fredagseftermiddagen. Enligt åklagaren handlade det om en avsiktlig skrämselattack.

Explosionen inträffade vid 15-tiden i en skönhetssalong i stadskärnan. Skyltfönstret sprängdes och sex personer skadades lindrigt. Ingen behövde föras till sjukhus, men bland de skadade finns ett barn på fem år, enligt poliskällor till France Info.

Etienne Manteaux, åklagare i Grenoble, säger att sprängladdningen inte var avsedd att orsaka dödlig skada.

– Sprängladdningen var inte avsedd att döda utan att skrämma, säger han.

Enligt åklagaren rörde det sig om ett medvetet hotdåd.

– Det var en skrämselaktion som visar en eskalering i de kriminellas hämningslöshet, säger Etienne Manteaux.

Två personer ska ha kommit till salongen. Den ena kastade in granaten, som saknade kraftig laddning och splitter, medan den andra filmade händelsen. Filmen har redan fått stor spridning i sociala medier.

Personer i området beskriver kaotiska scener efter detonationen. En företagare i närheten av brottsplatsen berättar om dramatiken.

– Jag hörde en enorm detonation och tre unga flickor som skrek, de hade ett barn med sig, säger hon.

– Det är mycket folk och totalt kaos.

