I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Enligt Migrationskartan är personer med utländskt ursprung i absolut minoritet i följande kommuner:

Haninge, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Sigtuna, Malmö, Burlöv, Haparanda och Övertorneå.

Den interaktiva kartan, som visar hur svenskarna byts ut runtom i Sverige, lanserades på torsdagen av SD:s Europaparlamentariker Charlie Weimers.

Antalet utrikesfödda har fördubblats på 25 år – Migrationskartan visar experimentet svart på vitt



Sedan år 2000 har Sveriges befolkning ökat med 1,6 miljoner människor. Antalet utrikesfödda har fördubblats – från en till över två miljoner människor.



År 2000 var drygt en av tio… pic.twitter.com/xUXn1YUIoE — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) November 6, 2025

Weimers uppmanar folk att själva utforska utvecklingen i sina hemkommuner och dela resultaten.

– Gå in på migrationskartan.se. Dela siffrorna med grannen, kollegan eller varför inte svärmor. Starta samtalet. Bygg det på fakta. Inte som de andra, på känslor.