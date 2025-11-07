© FT BILD/Migrationskartan
 

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Publicerad 7 november 2025 kl 13.19

Inrikes. Folkutbytet i Sverige fortsätter i rasande takt. Personer med utländsk bakgrund utgör nu en majoritet av befolkningen i 15 kommuner, visar Sverigedemokraternas nya "migrationskarta".

Enligt Migrationskartan är personer med utländskt ursprung i absolut minoritet i följande kommuner:

Haninge, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Sigtuna, Malmö, Burlöv, Haparanda och Övertorneå.

Den interaktiva kartan, som visar hur svenskarna byts ut runtom i Sverige, lanserades på torsdagen av SD:s Europaparlamentariker Charlie Weimers.

Weimers uppmanar folk att själva utforska utvecklingen i sina hemkommuner och dela resultaten.

– Gå in på migrationskartan.se. Dela siffrorna med grannen, kollegan eller varför inte svärmor. Starta samtalet. Bygg det på fakta. Inte som de andra, på känslor.

