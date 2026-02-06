Trump ger Orbán "totalt och fullt" stöd inför valet

Stödet kommer i ett inlägg på Trumps plattform Truth Social. Där beskriver presidenten Orbán som ”en verkligt stark och kraftfull ledare” och slår fast att han har hans ”fulla och totala” uppbackning.

Trump lyfter fram att relationerna mellan USA och Ungern har stärkts kraftigt under hans tid i Vita huset.

”Relationerna mellan Ungern och USA har nått nya höjder av samarbete och spektakulära framgångar under min administration, till stor del tack vare premiärminister Orbán”, skriver Trump.

Han påminner också om att han gav sitt stöd till Orbán redan i valet 2022.

”Jag var stolt över att stödja Viktor för omval 2022, och jag är hedrad att göra det igen”, skriver han.

Highly Respected Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, is a truly strong and powerful Leader, with a proven track record of delivering phenomenal results. He fights tirelessly for, and loves, his Great Country and…

De två ledarnas ömsesidiga uppskattning har pågått i flera år. Efter ett möte på Trumps residens Mar-a-Lago våren 2024 sade Trump att Ungern, till skillnad från stora delar av Europa, är ett tryggt land på grund av Orbáns invandringspolitik.

Orbán har i sin tur pekat ut Trump som en avgörande försvarare av nationell suveränitet och fred och har öppet stöttat honom i amerikansk politik.

Med valet runt hörnet riktar Orbán nu skarp kritik mot EU-kommissionen. I ett inlägg på X uppmanar han Bryssel att hålla sig borta från Ungerns inrikespolitik.

”Håll era händer borta från våra val! Rapporten från republikanernas justitieutskott i representanthuset avslöjar hur utländska aktörer försöker påverka Ungerns val, med pengar, tjänster och politiskt stöd som strömmar in från utlandet. Beslut om Ungerns framtid tillhör ungrarna själva. Utländsk inblandning kommer inte att tolereras”, skriver Orbán.

The report by @JudiciaryGOP exposes foreign actors attempting to influence Hungary's vote, with money, services and political backing flowing in from abroad. Decisions about Hungary's future belong to Hungarians alone. Foreign meddling will…

Bakgrunden är en rapport från justitieutskottet i USA:s representanthus som slår fast att EU-kommissionen har utövat påtryckningar på stora sociala medieplattformar inför flera val i Europa. Enligt utskottet ska syftet ha varit att påverka vilket politiskt innehåll väljare får se.

Kongressen: EU stal valet i Rumänien.



EU-kommissionen kuppade bort favoriten Georgescu och lät etablissemangskandidat vinna.



Det fastslår representanthusets justitieutskott i Washington. https://t.co/CYdvugsg6a — Fria Tider (@friatider) February 4, 2026

”Det visar sig att valpåverkan är standardförfarande för EU-kommissionen. Inför minst åtta val i sex europeiska länder sedan 2023 har kommissionen träffat plattformar för att pressa dem att censurera politiska yttranden dagarna före valen”, skriver utskottets konto i ett inlägg.

I en rapport daterad den 3 februari hävdar utskottet att kommissionen, efter att den så kallade DSA-lagen trädde i kraft 2023, har pressat plattformar att censurera innehåll inför nationella val i bland annat Slovakien, Nederländerna, Frankrike, Moldavien, Rumänien och Irland, samt inför EU-valet i juni 2024.