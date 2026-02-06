Medborgarskapsprov i svenska skjuts upp ett år

Publicerad 6 februari 2026 kl 19.23

Inrikes. Införandet av ett medborgarskapsprov i svenska försenas. Regeringen räknar nu med att provet kan börja användas först i oktober 2027, ett år senare än planerat.

Beslutet innebär att regeringen justerar uppdraget kring framtagandet av provet. Bakgrunden är att arbetet bedömts kräva mer tid än vad som först angavs, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Universitets- och högskolerådet, UHR, fick förra året i uppdrag att göra en förstudie om ett medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Göteborgs universitet och Stockholms universitet kopplades in för att bistå i arbetet.

I den redovisning som UHR lämnade till regeringen i september 2025 framgick att Stockholms universitet inte har haft möjlighet att ta fram ett prov i svenska inom den ursprungliga tidsramen. Framför allt gäller det prov i läs- och hörförståelse.

Regeringen ger därför lärosätet mer tid.

– Lärosätenas erfarenhet och kompetens är av stor betydelse för utvecklingen av medborgarskapsprovet. Med justeringen av uppdraget så underlättar vi för Stockholms universitet att ta fram ett prov av hög kvalitet, säger gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm (L).

Enligt den nya tidsplanen ska provet i läs- och hörförståelse i svenska vara färdigt och kunna genomföras senast den 1 oktober 2027.

