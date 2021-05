Eric Clapton efter Astra Zeneca-sprutan: "Trodde jag aldrig skulle spela igen"

I ett brev som publicerats på Telegram skriver Eric Clapton att han tog den första dosen av Astra Zenecas vaccin i februari.

Han drabbades "genast av svåra reaktioner som varade i tio dagar".

"Cirka sex veckor senare erbjöds jag och tog den andra AZ-dosen, nu med lite mer kunskap om riskerna. Reaktionerna var naturligtvis katastrofala. Mina händer och fötter var antingen frysta, domnade eller brände och i praktiken värdelösa i två veckor. Jag fruktade att jag aldrig skulle spela igen", skriver Clapton och fortsätter:

"Men enligt propagandan var vaccinet säkert för alla..."

Inlägget har väckt vrede bland vänsteraktivister, och nu sprids återigen "rasistiska" kommentarer som Eric Clapton fällde på 1970-talet, rapporterar Los Angeles Times. Clapton var tidigt ute och varnade för konsekvenserna av tredje världen-invandring.

Det uppmärksammas också att Eric Clapton i december släppte en anti-lockdown-singel, "Stand and Deliver", tillsammans med Van Morrison – som nu också anklagas för att vara rasist och antisemit på grund av ett nytt album med låtar som "They Own the Media".