"Ett stort steg mot tredje världskriget"

På söndagskvällen svensk tid kom nyheten att USA:s president Joe Biden har godkänt användning av långdistansrobotar för ukrainska attacker mot mål på ryskt territorium.

Beslutet, som kommer mindre än två månader innan Biden lämnar Vita huset, har mött både stöd och kritik internationellt.

Den ryske politikern Vladimir Dzhabarov varnar för att beslutet kan leda till en eskalering.

– Det här är ett stort steg mot att starta tredje världskriget, säger han, rapporterar Remix News.

Även Andrei Klishas, ledamot i det ryska federationsrådet, uttrycker oro på sociala medier och menar att eskaleringen kan få allvarliga konsekvenser för Ukraina.

Den statliga tidningen Rossiyskaya Gazeta beskriver beslutet som ett av president Joe Bidens mest provokativa hittills och varnar för att det kan få ”katastrofala konsekvenser”. Tabloiden Komsomolskaya Pravda kallar det en tydlig eskalering.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har däremot välkomnat beslutet och kommenterat att "robotarna kommer tala för sig själva".

Joe Biden motiverade beslutet med att det är ett svar på Nordkoreas stöd till Ryssland med soldater och ett ökat tryck från ryska attacker. Polens utrikesminister Radosław Sikorski försvarar beslutet och kallar det för "det språk som Putin förstår".

Samtidigt kritiserar Donald Trumps son Junior beslutet och anklagar militärindustrin i USA för att driva på kriget för ekonomisk vinning.

"Det militärindustriella komplexet verkar vilja se till att starta ett tredje världskrig innan min far hinner skapa fred och rädda liv", skriver han på X.

Flera västländer, inklusive Frankrike och Storbritannien, har följt USA:s exempel och gett klartecken för Ukraina att använda långdistansvapen mot ryska mål. Beslutet har dock ökat oron för en potentiell kärnvapenupptrappning.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024