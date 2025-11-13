© Youtube
 

Efter fem års censur – Swebbtv tillbaka på Youtube

Publicerad 13 november 2025 kl 11.13

Media. Den populära alternativa kanalen Swebbtv stängdes av från Youtube i december 2020 – efter att ordet "skäggbarn" använts i en video och pandemihanteringen kritiserats. Nu har Youtube återigen aktiverat kontot efter att ha tvingats lätta något på sin politiska censur.

Dela artikeln

Det var dagen före julafton 2020 som Youtube plötsligt permanent stängde av Swebbtv:s konto och raderade samtliga hundratals filmer som laddats upp.

Kanalen hade 65.000 följare och miljontals visningar i månaden när den plötsligt togs ner.

De största alternativmedierna i Sverige – Fria Tider, Samhällsnytt, Nyheter Idag, Exakt24 och Nya Tider – höll under en hel dag sina sajter stängda i protest mot nedsläckningen. Istället för det vanliga innehållet visades en svart skärm med en text som protesterade mot regeringens hantering av Swebbtv. Även SD uttryckte kritik mot censuren.

Google hänvisade till att Swebbtv i sina program uttryckt misstro mot den officiella beskrivningen av coronapandemin och viruset. Bland annat hävdade en inringare i ett av programmen att pandemin egentligen var en "plandemi" som utnyttjades för att ändra det ekonomiska systemet i grunden. Enligt Google hade Swebbtv dessutom brutit mot reglerna om "hatretorik" i ett program i vilket asylsökande afghaner beskrevs som "ljugande skäggebarn".

Censuren hade föregåtts av att Löfven-regeringen gett subventioner till miljardbelopp till Facebook och Google, som äger Youtube. Under valrörelsen 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson (S) till sig Google och Facebook och uppmanade dem att bedriva "frivillig" censur på internet å statens vägnar.

Med på mötet var även Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson, som lovade att förse IT-jättarna med information om "vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin".

Republikanerna i USA tvingade tidigare under hösten Youtube att medge att man ägnat sig åt omfattande politisk censur. I ett brev till kongressen meddelade Google även att användare som tidigare censurerats skulle få komma tillbaka. Det tycks dock främst vara en begränsad kategori användare som stängdes av i samband med coronahysterin som omfattas av denna amnesti.

Swebbtv startade efter avstängningen en egen videoplattform som man sedan dess använt istället för Youtube.

12.000 år gammal svensk var blond och blåögd med ljus hy

Spektakulära nya fyndet. Nu ifrågasätts SVT-bilden av hur de allra första svenskarna såg ut.0 Plus

V-åklagarens panik: "Man får inte filma mig"

Hotade SD-politiker med åtal i kommunfullmäktige. Börjar skrika hysteriskt när hon får frågor om saken.0 Plus

15-åring i kritiskt tillstånd efter virala klippet

Angreps av skolkamrater. Fick huvudet dunkat i asfalten – gång på gång.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Zelenskyjs högra hand hade högar av pengar och toalett av guld – tros ha flytt till Israel

Timur Minditj lämnade Ukraina strax före korruptionsrazzian. Känd som "Zelenskyjs plånbok".0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.