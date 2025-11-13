Efter fem års censur – Swebbtv tillbaka på Youtube

Det var dagen före julafton 2020 som Youtube plötsligt permanent stängde av Swebbtv:s konto och raderade samtliga hundratals filmer som laddats upp.

Kanalen hade 65.000 följare och miljontals visningar i månaden när den plötsligt togs ner.

De största alternativmedierna i Sverige – Fria Tider, Samhällsnytt, Nyheter Idag, Exakt24 och Nya Tider – höll under en hel dag sina sajter stängda i protest mot nedsläckningen. Istället för det vanliga innehållet visades en svart skärm med en text som protesterade mot regeringens hantering av Swebbtv. Även SD uttryckte kritik mot censuren.

Google hänvisade till att Swebbtv i sina program uttryckt misstro mot den officiella beskrivningen av coronapandemin och viruset. Bland annat hävdade en inringare i ett av programmen att pandemin egentligen var en "plandemi" som utnyttjades för att ändra det ekonomiska systemet i grunden. Enligt Google hade Swebbtv dessutom brutit mot reglerna om "hatretorik" i ett program i vilket asylsökande afghaner beskrevs som "ljugande skäggebarn".

Censuren hade föregåtts av att Löfven-regeringen gett subventioner till miljardbelopp till Facebook och Google, som äger Youtube. Under valrörelsen 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson (S) till sig Google och Facebook och uppmanade dem att bedriva "frivillig" censur på internet å statens vägnar.

Med på mötet var även Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson, som lovade att förse IT-jättarna med information om "vilka mörkerkrafter som finns här och som hotar demokratin".

Republikanerna i USA tvingade tidigare under hösten Youtube att medge att man ägnat sig åt omfattande politisk censur. I ett brev till kongressen meddelade Google även att användare som tidigare censurerats skulle få komma tillbaka. Det tycks dock främst vara en begränsad kategori användare som stängdes av i samband med coronahysterin som omfattas av denna amnesti.

Swebbtv startade efter avstängningen en egen videoplattform som man sedan dess använt istället för Youtube.