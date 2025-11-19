Polisen ska dela fingeravtryck med FBI

Polismyndigheten har tillsammans med den amerikanska federala polismyndigheten tagit fram en system-till-system-lösning som låter de båda länderna jämföra fingeravtryck direkt mot varandras databaser, utan omvägen via Interpol.

– Vi ser en stor potential i utbytet och för båda länders brottsbekämpning, i och med att båda databaser är omfattande, säger Jonas Hemmar, chef för internationella enheten på Polismyndigheten.

Hittills har svensk polis kunnat jämföra fingeravtryck mot USA genom Interpolsamarbetet, något som enligt Polismyndigheten inneburit ledtider i handläggningen.

– På det här sättet får vi direktaccess, säger Jonas Hemmar.

När ett fingeravtryck från Sverige eller USA ger träff i det andra landets register finns möjlighet att begära ut ytterligare personuppgifter. Vilka uppgifter som kan lämnas styrs av respektive lands lagstiftning, och innan några personuppgifter förs över från Sverige till USA ska Polismyndigheten göra en särskild prövning.

Sökningar får bara göras i enskilda fall, och då för att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda brottslighet. Brottet måste enligt svensk lag kunna ge mer än ett års fängelse för att det ska vara tillåtet att använda systemet.

Grunden för fingeravtrycksutbytet är ett avtal mellan Sverige och USA om stärkt samarbete mot brottslighet. Inom EU finns redan ett liknande informationsutbyte genom det så kallade Prümsamarbetet, och avtalet med USA har utformats för att i stor utsträckning motsvara den modellen.