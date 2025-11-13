Evakuerad afghan sköt nationalgardister vid Vita huset

Den misstänkte skytten har identifierats som Rahmanullah Lakanwal, afghansk medborgare bosatt i delstaten Washington.

Enligt uppgifter till New York Post kom han till USA 2021 under Operation Allies Welcome, det evakueringsprogram som inleddes efter USA:s kaotiska uttåg ur Afghanistan, och ska ha stannat kvar i landet efter att hans särskilda invandrarvisum löpt ut.

Skjutningen inträffade vid 14.15-tiden lokal tid på onsdagen nära Farragut Square och tunnelbanestationen Farragut West, i ett centralt affärsområde bara några kvarter från Vita huset.

Enligt polisuppgifter låg gärningsmannen på lur, kom runt ett hörn och öppnade eld mot patrullerande nationalgardister. Först träffades en kvinnlig soldat i bröstet och sedan i huvudet, därefter sköts hennes kollega. En tredje gardist i närheten besvarade elden och lyckades slå ned och gripa den misstänkte, som själv träffades av flera skott.

Båda soldaterna fördes till sjukhus med livshotande skador. Myndigheterna uppger att gärningsmannen agerade ensam. Motivet är fortfarande okänt, men FBI utreder skjutningen som ett möjligt terrordåd.

Lakanwal beskrivs i amerikanska medier som gift och far till minst fem barn. En släkting uppger att han tidigare tjänstgjorde i den afghanska armén i Kandahar och arbetade sida vid sida med amerikanska specialförband, där han också ska ha skadats i strid.

Washingtons borgmästare Muriel Bowser säger att allt tyder på att nationalgardisterna var måltavlan och har kallat händelsen en riktad attack. Skjutningen skedde i ett område fullt av kontor, butiker och restauranger, där många människor befann sig.

President Donald Trump befann sig i Florida vid tidpunkten för attacken, medan vicepresident JD Vance var på truppbesök i Kentucky. Efter skjutningen beslutade Trump att skicka ytterligare 500 nationalgardister till huvudstaden, ovanpå de drygt 2.100 soldater som redan finns utstationerade i Washington DC.

Fallet väcker ny kritik mot Bidenadministrationens afghanska evakueringsprogram. Operation Allies Refuge och Operation Allies Welcome öppnade dörren för omkring 90.000 afghaner att resa in i USA och få stöd med uppehållsprocess och bosättning. En granskning från justitiedepartementets internrevision visade senare att 55 afghanska evakuerade hade träffar i den amerikanska terrorismdatabasen. FBI tog efter nya kontroller bort 46 av dem från listan, men nio fanns kvar i terrorregistret sommaren 2024, varav åtta vistades i USA.

Det är ännu oklart om Rahmanullah Lakanwal funnits på någon sådan lista eller varit känd av myndigheterna innan attacken.

Bellingham i Washington, där Lakanwal bodde, är en av de städer som valdes ut för att ta emot afghaner under Operation Allies Welcome. Enligt lokala uppgifter har omkring 800 personer från Afghanistan placerats där.

Samtidigt pågår en juridisk strid om Trumps omfattande militärnärvaro i huvudstaden. En federal domstol beslutade nyligen att Nationalgardet måste dras tillbaka från Washington, men sköt upp ikraftträdandet av domen till den 11 december för att ge administrationen tid att överklaga – ett beslut som nu hamnar i nytt ljus efter skjutningen.