© Polisen
 

Körde på och skar halsen av dräktiga renar – åtalas för djurplågeri

Publicerad 26 november 2025 kl 13.54

Inrikes. Tre dräktiga renar kördes först på med bil och fick därefter halsarna uppskurna vid en skogsväg i Kulla utanför Umeå. En 21-årig man åtalas nu för grovt djurplågeri och skadegörelse. Åklagare Anna Nilsson avfärdar samtidigt rykten i ärendet.
– Ingenting i utredningen tyder på att det skulle funnits ett hatbrottsmotiv och inte heller att det finns en koppling till Rally Sweden, säger hon.

Dela artikeln

Det var den 9 februari som polisen kallades till en smal skogsbilväg vid Kulla.

Tre renar låg utspridda längs vägen, och bilder i förundersökningen visar djuren med kraftiga hals- och kroppsskador.

Enligt åtalet inträffade själva händelsen dagen innan, den 8 februari. Åklagaren påstår att den unge föraren körde på renarna med personbil så att de skadades allvarligt och sedan, medan de fortfarande var vid liv, skar var och en av dem i halsen med kniv eller annat vasst föremål. Alla tre renar var dräktiga.

Bevisningen består enligt stämningsansökan bland annat av filmmaterial från händelsen, teknisk undersökning av bilen och rättsmedicinsk obduktion av renarna vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vid den tekniska undersökningen av bilen fann kriminaltekniker färska kollisionsskador i fronten, trasiga lyktor och pälshår från klövdjur fastkilade i lyktinsatser, stötfångare och underrede. Slutsatsen i protokollet är att skadorna överensstämmer med en kollision med klövdjur.

I förundersökningen framgår också att en av en av de andra personerna som var med vid tillfället har lämnat in sin mobiltelefon till polisen och uppgett att han filmat delar av händelsen. Han har samtidigt pekat ut den åtalade som bilföraren.

Åklagaren anser att djurplågeriet ska bedömas som grovt.

– Min uppfattning är att djurplågeriet bör bedömas som grovt, eftersom renarna utsatts för ett allvarligt lidande, säger assistentåklagare Anna Nilsson, som är förundersökningsledare.

Händelsen har väckt starka känslor i sociala medier, där det också spridits påståenden om hatbrottsmotiv och kopplingar till motortävlingen Rally Sweden. Åklagaren tar uttryckligen avstånd från de uppgifterna.

– Jag vill understryka att det inte finns någonting i utredningen som tyder på att det skulle funnits ett hatbrottsmotiv och inte heller att det finns en koppling till Rally Sweden, säger Anna Nilsson.

Två av renarna tillhörde en manlig renägare och den tredje en kvinna, båda verksamma i en sameby i området. De företräds av målsägandebiträde, men åklagaren för inte talan om skadestånd för deras räkning inom ramen för åtalet.

Den 21-årige mannen nekar till brott.

Sverigebilden

Omdömet om Sverige: "Sjukaste landet i världshistorien"

Den politiska korrektheten har sprängt alla gränser, enligt danska profilen. "Krävs fackmän inom psykiatrin" för att beskriva det politiska tillståndet i Sverige.0 Plus

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Så blir du anonym på nätet: Gratis och säkert med Tor

Stor guide: Bli helt ospårbar online. Uttryck dig fritt och riskfritt på nätet – vi lär dig använda enkla tekniken som inte ens NSA rår på.1218 Plus

Nyheter från förstasidan

Dömde Leijnegard för ofredande – är kompis med kvinnans make

Upptäckten på kvinnliga domarens Facebook-sida. Personerna "satt väl synligt placerade på den främsta åhörarraden" under rättegången.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.