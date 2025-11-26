Körde på och skar halsen av dräktiga renar – åtalas för djurplågeri

Det var den 9 februari som polisen kallades till en smal skogsbilväg vid Kulla.

Tre renar låg utspridda längs vägen, och bilder i förundersökningen visar djuren med kraftiga hals- och kroppsskador.

Enligt åtalet inträffade själva händelsen dagen innan, den 8 februari. Åklagaren påstår att den unge föraren körde på renarna med personbil så att de skadades allvarligt och sedan, medan de fortfarande var vid liv, skar var och en av dem i halsen med kniv eller annat vasst föremål. Alla tre renar var dräktiga.

Bevisningen består enligt stämningsansökan bland annat av filmmaterial från händelsen, teknisk undersökning av bilen och rättsmedicinsk obduktion av renarna vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vid den tekniska undersökningen av bilen fann kriminaltekniker färska kollisionsskador i fronten, trasiga lyktor och pälshår från klövdjur fastkilade i lyktinsatser, stötfångare och underrede. Slutsatsen i protokollet är att skadorna överensstämmer med en kollision med klövdjur.

I förundersökningen framgår också att en av en av de andra personerna som var med vid tillfället har lämnat in sin mobiltelefon till polisen och uppgett att han filmat delar av händelsen. Han har samtidigt pekat ut den åtalade som bilföraren.

Åklagaren anser att djurplågeriet ska bedömas som grovt.

– Min uppfattning är att djurplågeriet bör bedömas som grovt, eftersom renarna utsatts för ett allvarligt lidande, säger assistentåklagare Anna Nilsson, som är förundersökningsledare.

Händelsen har väckt starka känslor i sociala medier, där det också spridits påståenden om hatbrottsmotiv och kopplingar till motortävlingen Rally Sweden. Åklagaren tar uttryckligen avstånd från de uppgifterna.

– Jag vill understryka att det inte finns någonting i utredningen som tyder på att det skulle funnits ett hatbrottsmotiv och inte heller att det finns en koppling till Rally Sweden, säger Anna Nilsson.

Två av renarna tillhörde en manlig renägare och den tredje en kvinna, båda verksamma i en sameby i området. De företräds av målsägandebiträde, men åklagaren för inte talan om skadestånd för deras räkning inom ramen för åtalet.

Den 21-årige mannen nekar till brott.