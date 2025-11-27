Regeringen överens med Syrien om att utvisa 128 brottslingar

Enligt Forssell finns det i dag 128 brottsdömda syriska medborgare i Sverige som regeringen nu vill kunna skicka tillbaka.

– Vi har tagit i hand om att öka brottsutvisningar, säger Johan Forssell, men understryker att arbetet är i ett tidigt skede.

Under resan diskuterades också svenskt bistånd till Syrien. Ministrarna, som återvände till Sverige i natt, säger att framtida bistånd kan villkoras med att den syriska regeringen lever upp till sina löften.

– Man kan inte vänta sig miljoner från det svenska folket om man inte tar emot sina egna medborgare, sade Benjamin Dousa under pressträffen.

Ministrarna säger också att fler syriska så kallade flyktingar bör återvända hem. Enligt ministrarna står det svårt krigshärjade landet efter Assadregimens fall inför stora utmaningar.

Resan till Syrien skedde under hemlighetsmakeri. Det var det första svenska ministermötet i landet sedan 2009. Syrien styrs efter att Assad störtats av den tidigare al-Qaida-terroristen Ahmed al-Sharaa och hans jihadistkollegor.

UD avråder fortfarande från alla resor till Syrien.