© Vita huset
Sydafrikas president Cyril Ramaphosa i ett bråkigt möte med Trump i Vita huset tidigare i år.

"De mördar vita": Trump portar Sydafrika från G20 och stryper allt bistånd

Publicerad 27 november 2025 kl 07.08

Utrikes. President Donald Trump meddelar att Sydafrika inte kommer att bjudas in till nästa års G20-toppmöte i Miami. Samtidigt anklagar han landet för att tillåta ett folkmord på vita bönder – anklagelser som den sydafrikanska regeringen själv samt västerländska vänstermedier konsekvent avfärdar.

Dela artikeln

Trump gjorde sitt utspel på plattformen Truth Social på onsdagen. Han påminner om att USA inte skickade några högnivårepresentanter till årets G20-möte i Sydafrika, som hölls tidigare i november.

"För att uttrycka det rakt på sak: de mördar vita människor och låter deras gårdar tas ifrån dem, slumpmässigt", skriver Trump om de systematiska övergrepp afrikander och andra vita ättlingar i landet utsätts för.

Presidenten kopplar folkmordet till sitt beslut att inte bjuda in landet till nästa G20-toppmöte i USA:

"På min order kommer Sydafrika INTE att få någon inbjudan till G20 2026, som hålls i den fantastiska staden Miami, Florida nästa år", skriver han.

Trump tillägger att USA också ska stoppa alla betalningar och subventioner till Sydafrika.

Han riktar också udden mot amerikanska medier som han anklagar för att tiga om det han folkmordet. I inlägget pekar han särskilt ut New York Times och ”Fake News Media” som medskyldiga genom sin tystnad.

Sydafrikas president Cyril Ramaphosa och andra företrädare har motsatt sig bilden om folkmordet – åtminstone sitt eget ansvar för det.

– Det där är inte regeringens politik, sade Ramaphosa i maj när frågan om markövertaganden och våld mot vita bönder kom upp under ett stormigt möte med Trump i Vita huset.

G20-gruppen består av 19 länder samt EU och Afrikanska unionen. Årets toppmöte i Sydafrika genomfördes utan närvaro av några högt uppsatta amerikanska företrädare, sedan Trump vägrat backa från sina folkmordsanklagelser. Nästa års möte ska hållas på Trump National Doral, familjeföretagets golfresort utanför Miami.

