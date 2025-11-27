Svensk "ekoterrorist" skulle begå massmord på Eurovision

Vintern 2020 slog polisen till mot en villa i Luxemburg efter ett tips från underrättelsetjänsten. I huset, där Alexander Holmberg bodde med sin pappa och dennes fru, hittades frätande syra, explosiva ämnen och ett kemilabb i källare och garage.

På hans dator fann utredarna dokumentet "Fun time for Eurovision 2020 – For a better and less over-accepting future", där han tillsammans med en man i Nederländerna lade upp planer för ett attentat mot Eurovision i Rotterdam.

I dokumentet beskrivs hur cyanid, ricin och högexplosiva kemikalier skulle användas för att förgifta publik och artister. De hade skaffat ritningar över arenan, planerade att infiltrera säkerhetspersonal och blockera utrymningsvägar. Det fanns det även planer på attacker i Sverige och Luxemburg samt på att skicka en brevbomb till ett svenskt produktionsbolag.

Rättegången hölls sommaren 2025. Då var Holmberg 23 år, bodde i Sverige, studerade kemi på ett svenskt universitet och drev ett företag inom samma bransch. Åklagaren yrkade på tolv års fängelse. Försvaret ville att de cirka nio månader han satt häktad 2020 skulle räcka som straff och pekade på att han var under 18 år när många av gärningarna begicks.

Under rättegången gjorde Holmberg en helomvändning och erkände de centrala åtalspunkterna. Enligt Luxemburger Wort sade han:

– Ja, jag tillverkade sprängämnen.

– Ja, jag skaffade kemikalierna.

– Ja, jag drev ett bomblaboratorium.

– Ja, jag planerade attacker.

– Ja, jag var medlem i en terroristorganisation.

– Ja, jag spred propaganda, uppviglade till våld och rekryterade nya medlemmar.

– Och framför allt: Ja – utan polisens ingripande i Luxemburg hade det troligen blivit dödsoffer.

Åklagaren David Lentz beskriver Holmberg som en ung man med "internaliserat hat" som ansåg sig stå över andra och var beredd att ta till våld.

– Den enda anledningen till att attackerna inte inträffade är polisens och underrättelsetjänstens snabba ingripande, säger han enligt Luxemburger Wort.

Domen innebär att Holmberg får åtta års fängelse, där sex år görs villkorliga. För att den villkorliga delen inte ska omvandlas till mer fängelse måste han följa ett avradikaliseringsprogram och låta riksåklagarmyndigheten få en rapport var sjätte månad under fem år. Om han inte fullföljer programmet, eller återfaller i brott, kan den villkorliga delen rivas upp. Domen innebär att han minst kommer att avtjäna två år i fängelse i Luxemburg.

Holmberg växte upp i Luxemburg med sin svenska pappa, medan mamman bott kvar i Sverige. Han har tillbringat många skollov här.

Förundersökningar i Sverige och Luxemburg visar hur han poserat i SS-uniform och som Gestapo-officer, ibland med Hitlerhälsning. På en bild, som han själv spridit, står han och grillar korv i nazistuniform och jämför grillandet med Förintelsen. På en annan måltavla ska han ha skrivit "Redo för raskriget".

2019 åkte han tillsammans med en kompis till Blekinge där de brände ned en minkfarm. 2021 dömdes han i Sverige till villkorlig dom och dagsböter för mordbrand. Utredningar har kopplat honom till våldsbejakande ekofascistiska nätverk, bland annat de terrorklassade grupperna The Base och The Green Brigade. SVT har tidigare rapporterat om en inspelning där The Base-ledaren Rinaldo Nazzaro talar med Holmberg om att bygga upp två- eller tremannaceller i Sverige.

Enligt SVT ska Holmberg ha radikaliserats både på nätet och under vistelser i Sverige. I dag uppger han att han har lämnat miljöerna. I en skriftlig kommentar via sin advokat sade han tidigare till SVT:

"Jag har sedan flera år tagit avstånd från detta och vill lämna det bakom mig. Jag har inget med dessa hatiska grupper och deras åsikter att göra längre."