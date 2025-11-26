Knutby-åklagaren: "Inget nytt" i Aftonbladets "avslöjande"

Elin Blank, som var förundersökningsledare i Knutbyfallet 2004, meddelar i ett pressmeddelande att hon inte kommer gå vidare med någon resningsansökan.

– Samtliga uppgifter redovisades i domstolarna och är ingenting nytt, säger hon.

Tidigare i veckan uppgav hon att hon på nytt skulle gå igenom den kriminaltekniska delen, obduktionsutlåtandet och förhöret med rättsläkaren efter att Aftonbladets "200 sekunder" lyft påstådda brister i utredningen.

I sitt pressmeddelande framhåller Blank att pastorshustrun träffades av tre skott – ett i höften och två i huvudet – och att dessa skador finns redovisade i det tekniska protokollet tillsammans med skador i ett överkast som stämmer överens med skotten.

Hon citerar också kriminalteknikernas beskrivning av bäddningen:

"Kriminaltekniker beskriver att övre delen av påslakanet har varit invikt, och att det finns utgångshål på samma sida påslakanet. Det innebär att fem hål i påslakanet har redovisats i protokollet, och att de kommer från tre skott. Detta presenterades i domstolarna", skriver åklagaren i pressmeddelandet.

– Jag kommer inte att ta initiativ till någon resningsansökan, säger hon.

Knutbyfallet tog sin början den 10 januari 2004, då pastorn Helge Fossmos hustru hittades död i parets bostad i Knutby utanför Uppsala. En 30-årig man i grannhuset påträffades samtidigt skottskadad. Fossmo dömdes senare till livstids fängelse för anstiftan till mord respektive mordförsök, medan barnflickan Sara Svensson, som utförde gärningarna, dömdes till rättspsykiatrisk vård.

Händelserna riktade strålkastarljuset mot den Filadelfiaförsamling som Fossmo tillhörde. Sara Svensson skrevs ut 2011 och Helge Fossmo blev villkorligt frigiven i januari 2022.

Den 25 november 2025 publicerade Aftonbladets 200 sekunder en granskning där man lyfte påstått nya uppgifter om fler skott, motsägelsefulla skottvinklar och blodspår, och ifrågasatte om det verkligen var barnflickan som sköt ihjäl Fossmos fru. Enligt Elin Blank förändrar dock inte den genomgången hennes bedömning av bevisningen.

Hela åklagarens uttalande

”Förundersökningen om mordet på pastorshustrun är inte återupptagen. Jag vill utifrån förundersökningen kommentera följande kring Aftonbladets påståenden om felaktigheter och nya uppgifter i utredningen:

Pastorshustrun träffades av tre skott, ett i höften och två i huvudet. I det tekniska protokollet redovisas att det finns tre skador i överkastet som stämmer överens med skotten. Det redovisas också att påslakanet är genomskjutet på tre ställen, och ställena är markerade på ett foto. De korrelerar med skadorna i överkastet. I texten beskriver kriminaltekniker att övre delen av påslakanet har varit invikt, och att det finns utgångshål på samma sida påslakanet. Det innebär att fem hål i påslakanet har redovisats i protokollet, och att de kommer från tre skott. Detta presenterades i domstolarna.

De dödande skotten i huvudet konstaterades vara så kallade påsittande skott. Det skjutavstånd barnflickan uppgav i förhören var oförenligt med den tekniska utredningen, vilket klart och tydligt redovisades i domstolarna. Redovisade skottvinklar är förenliga med påsittande skott.

I det tekniska protokollet redovisas att det fanns en blodansamling på kudden och i sängen därunder samt, på golvet under den platsen, en större blodansamling som runnit genom sängen. Det anges inte tjocklek eller beskaffenhet på madrassen. Ingenting talar emot att blod från skottskadorna kan ha runnit ner på golvet på det sätt tekniker redovisat.

I obduktionsutlåtandet redovisas att det finns en blödning vid skottskadan i höften, framför allt i underhudsfettet. Barnflickan berättade i domstolen att pastorshustrun gav ljud ifrån sig när hon sköt det skottet.

Samtliga dessa uppgifter redovisades i domstolarna och är alltså ingenting nytt. Jag kommer inte att ta initiativ till någon resningsansökan.

Elin Blank”