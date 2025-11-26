© Pressbild
 

Energimyndigheten skänker 390 miljoner skattekronor till Stegra

Publicerad 26 november 2025 kl 16.51

Inrikes. Den krisdrabbade klimatjätten Stegra får nu 390 miljoner kronor i statligt stöd från Energimyndigheten. Pengarna kommer via stödsystemet Industriklivet, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

Skattefinansierade Stegra har haft stora ekonomiska problem. I höstas meddelade bolaget att man behövde ytterligare 10 miljarder kronor i finansiering och att hälften av pengarna redan hade kommit in.

Samtidigt har företaget bidrag stöd via staten.

Enligt Energimyndigheten ska miljonerna göra det lättare för Stegra att få in resten av kapitalet som krävs för att projektet ska kunna fullföljas. Stödet är villkorat: senast under våren 2026 måste bolaget visa att det lyckats säkra tillräcklig finansiering för att driva projektet i mål.

Myndighetens generaldirektör motiverar satsningen med att industrin behöver bidrag av staten för att klara den så kallade klimatomställningen.

– Företagen banar väg framåt genom innovationskraft, nya lösningar och produkter. Men statligt stöd är nödvändigt för att industrin ska kunna ta de tekniksprång som krävs för att lyckas med omställningen, säger Caroline Asserup, Energimyndighetens generaldirektör, i ett uttalande.

