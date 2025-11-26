Första AFA-medlemmarna dömda för terrorism – riskerar 15 års fängelse var

Fem åtalade – Nathan Baumann, 20, Joy Gibson, 30, Seth Sikes, 22, John Thomas, 32, och Lynette Sharp, 57 – erkände i onsdags i en federal domstol i Fort Worth att de gjort sig skyldiga till ett fall av materiellt stöd till terrorister.

De riskerar nu upp till 15 års fängelse vardera när straffen senare ska bestämmas, enligt Fox 4 News.

Åtalet gäller en attack den 4 juli mot Prairieland ICE Detention Facility i Alvarado i Texas, där fyrverkerier sköts mot anläggningen och federal egendom vandaliserades. En polis från Alvarado som ryckte ut sköts i halsen men överlevde.

Enligt justitiedepartementet rörde det sig om en ”Antifa-cell” som med fyrverkerier och skjutvapen gick till angrepp mot förvaret. FBI-chefen Kash Patel har tidigare sagt att åtalet är första gången som en terrorparagraf om materiellt stöd används mot Antifa (AFA i Sverige).

Åtalen kom efter att president Donald Trump undertecknat en order som klassar Antifa som en inhemsk terrororganisation.

Andra personer som kopplas till samma attack har fortfarande öppna mål mot sig. Tidigare har nio personer åtalats i ett separat mål där åklagare beskriver händelsen vid ICE-anläggningen i Alvarado som en planerad bakhållsattack mot de anställda.

Lynette Sharps advokat Erin Kelley säger till nyhetsbyrån AP att uppgörelsen med åklagarna inte är slutpunkten för klienten, utan bara början. Hon beskriver erkännandet som ”steg ett i en lång process” innan straffet faktiskt slås fast.

Antifa beskrivs i amerikansk rapportering inte som en enhetlig organisation utan som ett samlingsnamn för löst organiserade våldsbejakande vänsterextrema grupper som söker konfrontera eller störa politiska motståndare vid demonstrationer.