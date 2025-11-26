© Diliff
 

EU-beslut idag kan döda anonymiteten på internet

Publicerad 26 november 2025 kl 15.50

EU. EU-parlamentet vill se hårdare regler för unga på nätet – och öppnar samtidigt för system som kan göra det svårt eller omöjligt för vuxna att diskutera anonymt på sociala medier. En ny resolution kräver i praktiken e-legitimering för sociala medier, videoplattformar och AI-tjänster.

Parlamentet uppmanar EU-kommissionen och medlemsstaterna att ta fram regler som innebär att den som vill använda sociala medier i EU som huvudregel ska vara minst 16 år.

Barn från 13 år ska ändå kunna släppas in – men bara om en vårdnadshavare godkänner det. För barn under 13 år ska sociala medier inte vara tillåtna alls.

Formellt är beslutet inte bindande lag, utan en politisk markering. Men i samma resolution ger ledamöterna sitt stöd till EU-kommissionens arbete med e-identifiering och nya appar för åldersverifiering. Man vill också göra höga chefer i techbolag personligt ansvariga vid allvarliga och upprepade brott mot reglerna om åldersgränser och skydd av minderåriga.

Förespråkarna påstår att det handlar om barn.

– Våra barn ska alltid gå före techjättarna och deras vinster och algoritmer. Därför är jag väldigt glad över att parlamentet tar det här viktiga beslutet, säger ledamoten Adnan Dibrani (S) till SVT Nyheter.

Kritikerna varnar i stället för att EU är på väg mot ett system där varje inlägg på nätet kan kopplas direkt till en identifierad person.

SD-ledamoten Charlie Weimers röstade nej till resolutionen.

– Det innebär ju att man får visa Bankid för att kommentera på något som SVT lägger ut på nätet – så ska det inte behöva vara, säger han till SVT Nyheter.

Hur ålderskontrollen faktiskt ska gå till är fortfarande oklart. I parlamentets text betonas att systemen både måste fungera tekniskt och samtidigt respektera barns integritet. Samtidigt påminns plattformarna om att de själva fortfarande bär ansvaret för att deras tjänster är säkra och åldersanpassade.

