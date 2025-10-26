Israel vill skjuta "barn och åsnor" trots vapenvilan

Under ett möte i Israels säkerhetskabinett uppstod enligt Kan 11 en dispyt mellan flera ministrar och militära befälhavare om reglerna för våldsanvändning vid den så kallade Gula linjen på Gazaremsan, den tillfälliga gränslinje dit IDF dragit sig tillbaka som en del av det USA-förmedlade avtalet med Hamas.

Vice överbefälhavaren förklarade under mötet att IDF:s soldater skjuter alla vuxna som närmar sig linjen, men inte ett barn med en åsna – de stoppar man på annat sätt, utan att öppna eld.

Den nationelle säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir protesterade genast mot detta daltande och invände:

– Varför inte skjuta ett barn med en åsna?

Även ministern Dudi Amsalem, som fungerar som regeringens sambandsman mot Knesset, krävde att reglerna skulle skärpas och ställde den naturliga följdfrågan:

– Vem ska vi skjuta först, barnet eller åsnan?

Diskussionen avslutades av försvarsminister Israel Katz, som även han kritiserade daltandet vid gula linjen.

– Den som närmar sig stängslet måste förstå att han kan komma till skada, sade han.

Vid mötet deltog också Israels ambassadör i USA, Yechiel Leiter, vilket är ovanligt i dessa sammanhang. Han kritiserade i sin tur ministrar som röstat för att införa israelisk suveränitet på Västbanken och menade att deras agerande skadar relationen till Washington.

Några ministrar svarade att det tvärtom är viktigt att USA får klart för sig att det finns intern kritik inom regeringen.

Det gula strecket markerar den linje till vilken den israeliska armén dragit sig tillbaka i det första steget av avtalet för att möjliggöra gisslanutväxling.

Linjen följer i stort den israeliska arméns utbredning före operationen för att inta Gaza stad. Enligt Kan 11 kontrollerar Israel i nuläget omkring 70 procent av Gazaremsan.

I nästa fas ska IDF enligt avtalet dra sig tillbaka ytterligare till den så kallade röda linjen, men först när en internationell arabiskt-muslimsk fredsstyrka tar över säkerheten under en tillfällig teknokratregering i Gaza.

En ny fredsråd under ledning av USA:s president Donald Trump ska övervaka processen.

Enligt planens slutmål ska Israel slutligen lämna hela Gazaremsan men behålla ett säkerhetsbälte runt området och längs den egyptiska gränsen tills hotet från Hamas bedöms vara helt eliminerat.