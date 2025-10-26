© דודי אמסלם, U.S. Embassy Jerusalem, אלון נוריאל/Commons
Israels samordningsminister Dudi Amsalem, försvarsminister Israel Katz och nationelle säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir gav den egna försvarsmakten IDF bakläxa under regeringsmötet.

Israel vill skjuta "barn och åsnor" trots vapenvilan

Publicerad 26 oktober 2025 kl 18.51

Utrikes. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir öppnar för att fortsätta skjuta barn i Gaza trots vapenvilan. Även ministrarna Israel Katz och Dudi Amsalem kritiserar försvarsmakten IDF för att ha slutat skjuta barn vid gränsen, rapporterar israeliska Kan 11.
 – Varför inte skjuta ett barn med en åsna? undrar Ben-Gvir.

Dela artikeln

Under ett möte i Israels säkerhetskabinett uppstod enligt Kan 11 en dispyt mellan flera ministrar och militära befälhavare om reglerna för våldsanvändning vid den så kallade Gula linjen på Gazaremsan, den tillfälliga gränslinje dit IDF dragit sig tillbaka som en del av det USA-förmedlade avtalet med Hamas.

Vice överbefälhavaren förklarade under mötet att IDF:s soldater skjuter alla vuxna som närmar sig linjen, men inte ett barn med en åsna – de stoppar man på annat sätt, utan att öppna eld.

Den nationelle säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir protesterade genast mot detta daltande och invände:

– Varför inte skjuta ett barn med en åsna?

Även ministern Dudi Amsalem, som fungerar som regeringens sambandsman mot Knesset, krävde att reglerna skulle skärpas och ställde den naturliga följdfrågan:

– Vem ska vi skjuta först, barnet eller åsnan?

Diskussionen avslutades av försvarsminister Israel Katz, som även han kritiserade daltandet vid gula linjen.

– Den som närmar sig stängslet måste förstå att han kan komma till skada, sade han.

Vid mötet deltog också Israels ambassadör i USA, Yechiel Leiter, vilket är ovanligt i dessa sammanhang. Han kritiserade i sin tur ministrar som röstat för att införa israelisk suveränitet på Västbanken och menade att deras agerande skadar relationen till Washington.

Några ministrar svarade att det tvärtom är viktigt att USA får klart för sig att det finns intern kritik inom regeringen.

Det gula strecket markerar den linje till vilken den israeliska armén dragit sig tillbaka i det första steget av avtalet för att möjliggöra gisslanutväxling.

Linjen följer i stort den israeliska arméns utbredning före operationen för att inta Gaza stad. Enligt Kan 11 kontrollerar Israel i nuläget omkring 70 procent av Gazaremsan.

I nästa fas ska IDF enligt avtalet dra sig tillbaka ytterligare till den så kallade röda linjen, men först när en internationell arabiskt-muslimsk fredsstyrka tar över säkerheten under en tillfällig teknokratregering i Gaza.

En ny fredsråd under ledning av USA:s president Donald Trump ska övervaka processen.

Enligt planens slutmål ska Israel slutligen lämna hela Gazaremsan men behålla ett säkerhetsbälte runt området och längs den egyptiska gränsen tills hotet från Hamas bedöms vara helt eliminerat.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Man skjuten utanför Klippan – jägare tros ha avvikit från platsen

Misstanken: Återigen har jägare skjutit människor i området. "Indikerar det att det är allvarligt".0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.