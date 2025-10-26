© SD
 

SD går vidare med krav på ministerposter istället för minskad invandring

Publicerad 26 oktober 2025 kl 12.06

Inrikes. Sverigedemokraterna har fortfarande inte lanserat något krav på minskad invandring för att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister ytterligare en mandatperiod. Däremot har partiet andra krav.

– Vi kommer rösta ner en regering med Kristersson som statsminister om partiet inte får ministerposter. Då trycker vi på röd knapp i kammaren, säger SD:s partiledare Jimmie Åkesson till Expressen.

Liberalerna har dock motsatt sig kravet på att SD ska komma i åtnjutande av de lukrativa statsrådsposterna, vilket skapat dålig stämning och bråk inom Tidö-samarbetet.

Åkesson är nu beredd på ett extraval om statsministeromröstningen misslyckas fyra gånger, eftersom partiet inte får ministerposter.

– Det är inte vi som ska vika ner oss i den frågan en gång till. Det får de små partierna acceptera.

I andra frågor har det varit lättare att vika ned sig. Exempelvis har invandringen fortsatt att vara ca 100.000 personer per år under Tidöpartiernas tid vid makten.

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

