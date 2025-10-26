SD går vidare med krav på ministerposter istället för minskad invandring

– Vi kommer rösta ner en regering med Kristersson som statsminister om partiet inte får ministerposter. Då trycker vi på röd knapp i kammaren, säger SD:s partiledare Jimmie Åkesson till Expressen.

Liberalerna har dock motsatt sig kravet på att SD ska komma i åtnjutande av de lukrativa statsrådsposterna, vilket skapat dålig stämning och bråk inom Tidö-samarbetet.

Åkesson är nu beredd på ett extraval om statsministeromröstningen misslyckas fyra gånger, eftersom partiet inte får ministerposter.

– Det är inte vi som ska vika ner oss i den frågan en gång till. Det får de små partierna acceptera.

I andra frågor har det varit lättare att vika ned sig. Exempelvis har invandringen fortsatt att vara ca 100.000 personer per år under Tidöpartiernas tid vid makten.