Ekonom vill ena småpartier i ny högerallians på nätet

I en debattartikel i Nya Tider pekar Jensevik särskilt på att män i åldern 30–55 år – som fortfarande bär upp samhället ekonomiskt – har trätt tillbaka från politiken vilket i längden inte är rimligt.

"Männen, samhällsbyggarna, håller sig undan medan landet förvaltas av karriärkvinnor, feministiskt skolade män och ett etablissemang som bara förmår 'vårda' stagnation", skriver han.

Jensevik, som sedan 1988 arbetar som fristående konsult med inriktning på kommunalekonomisk planering, framhåller att etablerade partier har blivit till ”oligarkiska kamporganisationer” där intern demokrati försvunnit.

Han nämner inte specifika partier vid namn i sitt upprop, men i sammanhanget kan mindre höger- och liberalkonservativa partier som Alternativ för Sverige, Medborgerlig Samling, Elsa Widdings parti Ambition Sverige och MOD tänkas ingå. Förmodligen också det nylanserade Örebropartiets kampanj på riksnivå.

I dag har de svårt att ta sig över fyra procentspärren och kan vara aktuella för en sådan sammanslutning.

Jensevik har lanserat en färdig webbplattform, Sverige i Val­samverkan, där väljarna förhandsröstar på kandidater för en framtida ”liten riksdag” som sedan leds in i den riktiga vid valdagen. Det skulle i så fall vara ett sätt att runda riksdagsspärren och ändå kunna rösta på sitt favoritparti.

Man kan rösta och stödja projektet med 10 kronor, eller lägga en "gratisröst". I båda fallen identifierar man sig med Bank-ID.

Enligt Jensevik har särskilt de små borgerliga partierna sämre förutsättningar än större etablerade partier att slå sig in, med tungt pekade mediefilter och strukturella hinder. Han menar att en teknisk och organisatorisk sammanslagning bakom en gemensam valsedel skulle kunna mobilisera nya grupper av väljare – inte minst män som känner sig i politisk exil – och därmed ge uppstickarna reell chans att komma in.

Han framställer det som ett angeläget strategiskt vägval inför nästa valrörelse.