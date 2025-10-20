Boomers grävde ned Förintelseöverlevare i trädgården

Mannen tog sitt liv när han insåg att polisen hade upptäckt brottet men kvinna väntar fortfarande på åtal.

Polisen väntar nu på obduktionsresultat för att fastställa hur den äldre kvinnan, Maina Tolstikov, dog.

Det fanns initialt ingen misstanke om att paret orsakat dödsfallet. Enligt en polisofficer förvarade de kroppen i en gammal glassfrys innan de begravde den i en tre meter djup grop i trädgården.

Den 64-åriga dottern misstänks för bedrägeri, försvårande av polisens utredning och för att ha underlåtit att anmäla dödsfallet.

Enligt Ynet fick paret under ett och ett halvt års tid ut omkring 18.000 shekel i månaden – motsvarande drygt 55.000 kronor – i israeliska socialförsäkrings- och kompensationsutbetalningar från den tyska staten.

– De rapporterade helt enkelt inte dödsfallet och fortsatte under ett och ett halvt år att ta emot pengarna till sitt gemensamma konto, säger kriminalinspektör Alon Reuveni, chef för polisens specialstyrka i Galileen, till Ynet.

Utredningen inleddes när släktingar till Tolstikov slog larm efter att ha fått motstridiga uppgifter från dottern om moderns välbefinnande. När polisen besökte hemmet väcktes misstankar.

– Huset var fullt av spindelväv och fönstren var förseglade med plasttejp – en mycket märklig atmosfär, säger Reuveni.

Genombrottet kom när en arbetare mindes att det hade grävts ett stort hål i trädgården. Polisen grävde upp platsen och hittade kroppen.