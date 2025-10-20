© Israelisk polis via Times of Israel
Här gräver polisen fram den saknade Förintelseöverlevaren i boomerparets trädgård.

Boomers grävde ned Förintelseöverlevare i trädgården

Publicerad 26 oktober 2025 kl 16.12

Utrikes. En kvinna i Israel åtalas för att tillsammans med sin man ha begravt sin 93-åriga mor – en överlevare från Förintelsen – i trädgården för att fortsätta ta emot hennes skadestånd från Tyskland, skriver Times of Israel.

Dela artikeln

Mannen tog sitt liv när han insåg att polisen hade upptäckt brottet men kvinna väntar fortfarande på åtal.

Polisen väntar nu på obduktionsresultat för att fastställa hur den äldre kvinnan, Maina Tolstikov, dog.

Det fanns initialt ingen misstanke om att paret orsakat dödsfallet. Enligt en polisofficer förvarade de kroppen i en gammal glassfrys innan de begravde den i en tre meter djup grop i trädgården.

Den 64-åriga dottern misstänks för bedrägeri, försvårande av polisens utredning och för att ha underlåtit att anmäla dödsfallet.

Enligt Ynet fick paret under ett och ett halvt års tid ut omkring 18.000 shekel i månaden – motsvarande drygt 55.000 kronor – i israeliska socialförsäkrings- och kompensationsutbetalningar från den tyska staten.

– De rapporterade helt enkelt inte dödsfallet och fortsatte under ett och ett halvt år att ta emot pengarna till sitt gemensamma konto, säger kriminalinspektör Alon Reuveni, chef för polisens specialstyrka i Galileen, till Ynet.

Utredningen inleddes när släktingar till Tolstikov slog larm efter att ha fått motstridiga uppgifter från dottern om moderns välbefinnande. När polisen besökte hemmet väcktes misstankar.

– Huset var fullt av spindelväv och fönstren var förseglade med plasttejp – en mycket märklig atmosfär, säger Reuveni.

Genombrottet kom när en arbetare mindes att det hade grävts ett stort hål i trädgården. Polisen grävde upp platsen och hittade kroppen.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Man skjuten utanför Klippan – jägare tros ha avvikit från platsen

Misstanken: Återigen har jägare skjutit människor i området. "Indikerar det att det är allvarligt".0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.