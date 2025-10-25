Kommunal beslutsfattare var kär i Mick Jagger – förskingrade 18 miljoner kronor från Solna stad

Misstankarna väcktes först när medarbetare upptäckte 13 misstänkta transaktioner på sammanlagt 300.000 kronor. Senare visade det sig att hon gjort 179 överföringar mellan 2019 och 2023.

I förhör berättar kvinnan att hon trodde sig ha en relation med rockstjärnan Mick Jagger, som hon kom i kontakt med via sociala medier.

– Nu efteråt så förstår jag att det var helt tokigt, jag var helt förblindad. Jag trodde på det han sa att det bara var mig han ville vara med, säger hon i förhör.

Hon uppgav att ”Mick Jagger” behövde pengar för att skilja sig, eftersom hans dåvarande partner påstods kontrollera hans konton.

När kvinnan konfronterades av arbetsgivaren berättade hon – enligt en kollega – en märklig historia om att hon hade en relation med rockstjärnan och att de skulle gifta sig.

– Utredningen visar att kvinnan har gjort ett stort antal överföringar till sina konton varifrån stora summor har överförts vidare. Jag menar att det ska bedömas som grovt eftersom det inneburit betydande skada för kommunen och det handlar om stora summor pengar totalt sett, säger senior åklagare Susanne Öhbom i ett pressmeddelande.

Kvinnan har själv anmält att hon utsatts för romansbedrägeri.