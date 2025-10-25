© Raph_PH, Holger Motzkau/Commons
 

Kommunal beslutsfattare var kär i Mick Jagger – förskingrade 18 miljoner kronor från Solna stad

Publicerad 25 oktober 2025 kl 16.17

Inrikes. En kommunal beslutsfattare i 60-årsåldern åtalas för att ha fört över drygt 18 miljoner kronor från Solna stad till sina egna konton. Pengarna skickades vidare utomlands – bland annat till Ghana, Nigeria och Turkiet – där hon trodde att rockstjärnan Mick Jagger tog emot dem.

Dela artikeln

Misstankarna väcktes först när medarbetare upptäckte 13 misstänkta transaktioner på sammanlagt 300.000 kronor. Senare visade det sig att hon gjort 179 överföringar mellan 2019 och 2023.

I förhör berättar kvinnan att hon trodde sig ha en relation med rockstjärnan Mick Jagger, som hon kom i kontakt med via sociala medier.

– Nu efteråt så förstår jag att det var helt tokigt, jag var helt förblindad. Jag trodde på det han sa att det bara var mig han ville vara med, säger hon i förhör.

Hon uppgav att ”Mick Jagger” behövde pengar för att skilja sig, eftersom hans dåvarande partner påstods kontrollera hans konton.

När kvinnan konfronterades av arbetsgivaren berättade hon – enligt en kollega – en märklig historia om att hon hade en relation med rockstjärnan och att de skulle gifta sig.

– Utredningen visar att kvinnan har gjort ett stort antal överföringar till sina konton varifrån stora summor har överförts vidare. Jag menar att det ska bedömas som grovt eftersom det inneburit betydande skada för kommunen och det handlar om stora summor pengar totalt sett, säger senior åklagare Susanne Öhbom i ett pressmeddelande.

Kvinnan har själv anmält att hon utsatts för romansbedrägeri.

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Black lives matter-profilen: Avbildningar av Jesus är "rasistiska" och "måste bort"

Tar sikte på krucifix och väggmålningar. "Riv ner allt" som skildrar Jesus som vit.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Markus Allards besked: Satsar på riksdagen 2026

Vändningen: Örebropartiet tar sikte på riksdagsvalet. "Det har dykt upp en generös gåvogivare."0 

Ekonominyheter

Ädelmetaller föll kraftigt efter prisrally

Guldkursen rasade tillbaka drygt en vecka i pris.. Men silvret klarade sig bättre.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.