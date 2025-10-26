© Christian Peterson
 

Terrorstämplad AFA-ledare tränar pojklag i Varberg

Publicerad 26 oktober 2025 kl 11.23

Inrikes. Den AFA-grundaren Johan Victorin har fått uppdrag som fotbollstränare för småpojkar i Varbergs BoIS, avslöjar bloggaren och journalisten Christian Peterson.

Svenske medborgaren Johan Victorin, som nyligen pekats ut av Vita huset som ett säkerhetshot på grund av sin inblandning i den terrorstämplade gruppen Rose City Antifa i USA är tillbaka i Sverige.

Vid ett träningspass för nioåringar som Victorin ledde uppstod en incident där en förälder ofredade en besökare. Föräldern avfärdade kritiken mot Victorin med orden:

– Det där är bara högerextremism.

Utan att reflektera över allvaret i anklagelserna, uppger Christian Peterson.

När klubbchefen Mats Janson kontaktades för en kommentar om Vita husets terrorstämpling av AFA-ledaren vägrade han svara och avslutade därefter samtalet.

