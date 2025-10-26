Söker uppgifter om kvinna efter AFA-incident

Det var vid 17-tiden på söndagseftermiddagen som kvinnan började leva rövare under en granskning av AFA-ledaren Johan Victorin.

– Det är bara högerextremism, sa kvinnan bland annat och konfronterade Peterson med våld.

Christian Peterson vill nu komma i kontakt med människor som har uppgifter att lämna om kvinnan på bilden i syfte att kunna fortsätta sin granskning. Kontakta tips@assarchristian.se.