Söker uppgifter om kvinna efter AFA-incident

Det var vid 17-tiden på söndagseftermiddagen som kvinnan började leva rövare under en granskning av AFA-ledaren Johan Victorin.
– Det är bara högerextremism, sa kvinnan bland annat och konfronterade Peterson med våld.
Christian Peterson vill nu komma i kontakt med människor som har uppgifter att lämna om kvinnan på bilden i syfte att kunna fortsätta sin granskning. Kontakta tips@assarchristian.se.
Ökänd vänsterextremist är fotbollstränare för småbarn!
Efter mitt avslöjande om att grundaren av terrorstämplade Rose City Antifa befann sig i Sverige reagerade Trump-administrationen. Enligt presschef Karoline Leavitt utgör Johan Victorin ett säkerhetshot.
Trots utpekandet… pic.twitter.com/AstrUWrsvd
— Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) October 26, 2025