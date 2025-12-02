© Skärmavbild
 

Här slår polisen till mot satanistiska pedofilligan

Publicerad 2 december 2025 kl 11.19

Utrikes. Fyra män i Sydney har gripits misstänkta för att ingå i ett internationellt nätverk som spridit satanistiskt färgat barnpornografiskt material på nätet. Polisen har tagit tusentals filer i beslag och försöker nu identifiera barnen på bilderna.

Dela artikeln

Det är New South Wales sexbrottsenhet som lett insatsen inom ramen för den särskilda satsningen Strike Force Constantine, som inrättades i april för att utreda spridning av barnpornografi med rituella eller satanistiska inslag.

Enligt enhetschefen, kriminalkommissarie Jayne Doherty, ska de fyra männen ha delat material med en internationell krets där övergreppen riktats mot barn i spädbarnsåldern och upp till tolv år.

– Polisen kommer att påstå i domstol att den här internationella gruppen deltog i samtal och delade material som visade övergrepp och tortyr av barn med symboler och ritualer kopplade till satanism och ockultism, säger hon enligt CNN.

Vid samordnade razzior mot sex adresser i Sydney förra veckan tog polisen bland annat elektronisk utrustning i beslag. Där hittades enligt Doherty "tusentals videor".

– Bland de avskyvärda bilderna fanns också flera filmer som visade sexuellt utnyttjande av djur, säger hon.

I en film som polisen offentliggjort syns hur en 26-årig man grips i stadsdelen Waterloo efter att insatsstyrkan brutit sig in i hans lägenhet. Enligt polisen ska mannen ha haft en ledande roll i nätverket.

Den 26-årige mannen har åtalats för flera brott, bland annat för att ha gjort barnpornografiskt material tillgängligt och för innehav av sådant material. Han är också åtalad för att ha spridit och innehaft material med sexuella övergrepp mot djur.

Ytterligare tre män, 46, 42 och 39 år gamla, greps i den kustnära stadsdelen Malabar. De misstänks för olika brott kopplade till innehav och spridning av barnpornografi inom samma nätverk. Ingen av de fyra har namngivits offentligt.

Samtliga nekas borgen och ska enligt polisen infinna sig i domstol i januari.

Utredarna arbetar nu vidare med de beslagtagna hårddiskarna och andra lagringsmedier för att försöka ringa in fler misstänkta och försöka identifiera barnen och kartlägga omfattningen av nätverket.

– Vi har inte kunnat identifiera något enskilt barn, men bilderna föreställer verkliga barn, säger Doherty, som beskriver materialet som särskilt allvarligt.

– Övergreppen var särskilt förödande eftersom de använde symboler och ritualer i sina diskussioner om att misshandla barn. Det hade ett väldigt ritualistiskt inslag, säger hon.

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

Här skjuter polisen enbenta kvinnan i benet

"Självförsvar." Småländska kvinnans andra ben sköts bort av en annan polis 2017.0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

V-topp åtalas för att ha misshandlat sina barn – media mörkar

Rikard Rudolfssons identitet döljs av Borlänge Tidning. Samma lokaltidning hängde ut SD-politiker med namn och bild – för ett ringa narkotikabrott.0 

Ekonominyheter

Hanif Bali: Boomers och deras bostadspriser hotar fertiliteten

Unga har inte råd att bilda familj.. "Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare".0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.