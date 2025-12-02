Här slår polisen till mot satanistiska pedofilligan

Det är New South Wales sexbrottsenhet som lett insatsen inom ramen för den särskilda satsningen Strike Force Constantine, som inrättades i april för att utreda spridning av barnpornografi med rituella eller satanistiska inslag.

Enligt enhetschefen, kriminalkommissarie Jayne Doherty, ska de fyra männen ha delat material med en internationell krets där övergreppen riktats mot barn i spädbarnsåldern och upp till tolv år.

– Polisen kommer att påstå i domstol att den här internationella gruppen deltog i samtal och delade material som visade övergrepp och tortyr av barn med symboler och ritualer kopplade till satanism och ockultism, säger hon enligt CNN.

Vid samordnade razzior mot sex adresser i Sydney förra veckan tog polisen bland annat elektronisk utrustning i beslag. Där hittades enligt Doherty "tusentals videor".

– Bland de avskyvärda bilderna fanns också flera filmer som visade sexuellt utnyttjande av djur, säger hon.

I en film som polisen offentliggjort syns hur en 26-årig man grips i stadsdelen Waterloo efter att insatsstyrkan brutit sig in i hans lägenhet. Enligt polisen ska mannen ha haft en ledande roll i nätverket.

Den 26-årige mannen har åtalats för flera brott, bland annat för att ha gjort barnpornografiskt material tillgängligt och för innehav av sådant material. Han är också åtalad för att ha spridit och innehaft material med sexuella övergrepp mot djur.

Ytterligare tre män, 46, 42 och 39 år gamla, greps i den kustnära stadsdelen Malabar. De misstänks för olika brott kopplade till innehav och spridning av barnpornografi inom samma nätverk. Ingen av de fyra har namngivits offentligt.

Samtliga nekas borgen och ska enligt polisen infinna sig i domstol i januari.

Utredarna arbetar nu vidare med de beslagtagna hårddiskarna och andra lagringsmedier för att försöka ringa in fler misstänkta och försöka identifiera barnen och kartlägga omfattningen av nätverket.

– Vi har inte kunnat identifiera något enskilt barn, men bilderna föreställer verkliga barn, säger Doherty, som beskriver materialet som särskilt allvarligt.

– Övergreppen var särskilt förödande eftersom de använde symboler och ritualer i sina diskussioner om att misshandla barn. Det hade ett väldigt ritualistiskt inslag, säger hon.