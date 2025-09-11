© FBI
 

FBI släpper bild på Charlie Kirks misstänkte mördare

Publicerad 11 september 2025 kl 18.11

Utrikes. FBI har publicerat en bild på en man som eftersöks i utredningen om mordet på Charlie Kirk.



På bilden syns en man i en trappa. Han bär keps, mörka solglasögon, jeans och en svart tröja med tryck.

Polisen vädjar nu till allmänheten om tips.

"Vi vill att den som känner igen personen hör av sig", meddelar FBI.

Tidigare under torsdagen höll myndigheten en pressträff. Där framkom att man hittat mordvapnet.

Enligt Wall Street Journal ska kulor med inristade trans- och antifascistiska budskap ha påträffats inuti vapnet.

