FBI släpper bild på Charlie Kirks misstänkte mördare

På bilden syns en man i en trappa. Han bär keps, mörka solglasögon, jeans och en svart tröja med tryck.

Polisen vädjar nu till allmänheten om tips.

"Vi vill att den som känner igen personen hör av sig", meddelar FBI.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Tidigare under torsdagen höll myndigheten en pressträff. Där framkom att man hittat mordvapnet.

Enligt Wall Street Journal ska kulor med inristade trans- och antifascistiska budskap ha påträffats inuti vapnet.