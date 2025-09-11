© X
 

Mexikansk transvestit före mordet: "Något stort kommer hända imorgon"

Publicerad 11 september 2025 kl 18.59

Utrikes. Efter att den konservative aktivisten och Turning Point-medgrundaren Charlie Kirk skjutits till döds under ett evenemang i Utah i onsdags har uppmärksamheten snabbt riktats mot ett konto på X.

Kontot uppges tillhöra en 17-årig "icke binär" person från Mexiko med användarnamnet Omar Najra Galvz.

På diverse bilder som kontot har laddat upp kan man se en pojke i 17-årsåldern i transvestitkläder.

Personen har blivit föremål för spekulationer efter inlägg om att ”något stort kommer att hända” kort före attentatet.

Någon officiell koppling till mordet har dock inte bekräftats.

På sociala medier sprids flera teorier.

En X-användare skrev:

"Ännu en HBTQ+ transskytt är den påstådda huvudmisstänkta bakom mordförsöket på Charlie Kirk."

En annan hävdade:

"Omar @NajraGalvz är den påstådda 17-åriga transpersonen som skrev att något STORT skulle hända och sedan kom mordet på Charlie Kirk. Omar har redan övergett det här kontot. Hur kunde Omar veta? Det verkar som en MK Ultra-tränad takskytt med en miljon på sin tradingdepå har avslöjats."

Inlägget hade en skärmdumpad bild från analyssajten flooz.xyz, som visade att någon med användarnamnet NajraGalvz har tillgångar på över en miljon dollar i form av kryptovalutor och andra digitala värden.

Ytterligare ett inlägg löd:

"Omar Najra Galvz hade den här profilbilden tidigare och har också de/dem i sin bio, vilket får oss att tro att de kan vara en transperson. De sa också att något stort skulle hända idag och sedan blev Charlie Kirk skjuten. Omar har tweetat om sitt hat mot Charlie Kirk under en mycket lång tid, vilket får oss att tro att de kan vara mördaren."

Samtidigt finns också de som försvarar tonåringen och menar att han inte är inblandad i skjutningen.

Vissa användare har dessutom spekulerat i kopplingar till islamism. En skrev:

"Jag är mer oroad över islamiseringen av USA. HBT är inget problem, de är fredliga."

En annan hävdade:

"Både islamisering och HBTQtardism, inklusive HBT, är frukter av samma liberala vänsteridéologi."

Utredningen pågår fortfarande och inga misstänkta har officiellt pekats ut.

