Kirks misstänkte mördare gripen

Donald Trump uppgav på fredagsmorgonen i en intervju med Fox News att en misstänkt för skjutningen mot Charlie Kirk har gripits.

– Jag tror, med hög grad av säkerhet, att vi har honom — i förvar ... alla gjorde ett fantastiskt jobb, vi arbetade tillsammans med den lokala polisen, guvernören, alla gjorde ett fantastiskt jobb, sade Trump.

Han tillade:

– Jag hoppas att han kommer att befinnas skyldig, det kan jag tänka mig, och jag hoppas att han får dödsstraff. Vad han gjorde, Charlie Kirk var den finaste personen men han förtjänade inte detta. Han arbetade så hårt och så bra. Alla tyckte om honom. Jag har sett att till och med vänstern har svårt med det här.

Den misstänkte har ännu inte namngivits och polisen har inte formellt bekräftat något gripande.