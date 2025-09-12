Brasilien dömer expresidenten till 27 års fängelse efter vänsterns maktövertagande

Enligt domarna försökte Bolsonaro med alla medel behålla makten efter att ha förlorat valet.

Den drivande domaren Alexandre de Moraes beskrev läget som att ”Brasilien höll på att återvända till att vara en diktatur”, medan kritiker, inklusive USA:s regering, istället betraktar domen som att landet håller på att återgå till diktaturstadiet.

Kollegan Cármen Lúcia kallade Bolsonaro ”en ledare för en organisation som iscensatte alla möjliga åtgärder för att behålla eller ta makten”.

Det brasilianska rättssystemet är starkt politiserat och Bolsonaro har länge haft en hård konflikt med domstolen, särskilt med domaren Alexandre de Moraes.

Enligt åtalet och polisrapporten som satts samman av vänsterregeringens myndigheter fanns det en "hemlig plan" som innefattade att förgifta president Lula da Silva, skjuta domaren Alexandre de Moraes och använda flera former av våld och destabilisering för att förhindra att överlämningen av makten efter valet 2022 skulle gå som lagen kräver.

Bevisen för detta har dock ifrågasatts, och internationellt har många ifrågasatt lämpligheten i att domaren Alexandre de Moraes dömt i ett mål mot en av sina personliga fiender, där han själv dessutom påstår sig vara både målsägande och domare.

Just de Moraes tillsattes 2017 av Michel Temer, en mitten-högerpolitiker. Moraes har alltså inte utnämnts av Lula eller vänstern, men han har blivit en av Bolsonaros främsta kritiker redan innan han dömde i det här målet, och räknas som en av den tidigare presidentens stora personliga fiender.

Bolsonaro döms bland annat för att ha känt till planen på att förgifta da Silva samt för att ha beväpnat kriminella gäng. Han sitter för närvarande i husarrest i Brasília.

Försvaret meddelar att domen kommer att överklagas och bestrider både skuldfrågan och – i sig – det i praktiken livstidsstraff som deras 70-årige klient dömts till.

”Försvaret anser att de utdömda straffen är oerhört överdrivna och oproportionerliga”, skriver juristen Fabio Wajngarten på sociala medier.

Domen har väckt internationella reaktioner. USA:s president Donald Trump sade:

– Det är precis som de försökte göra med mig, men de kom inte undan med det alls.

Landets utrikesminister Marco Rubio kallade processen för en ”häxjakt” och skrev på X att USA kommer att ”reagera på lämpligt sätt”.

Brasiliens utrikesdepartement svarade:

”Hot som de som i dag framfördes av USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer inte att skrämma vår demokrati.”