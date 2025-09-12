Här säger SD åt SVT på skarpen: "Idioter kan tro på det"

Andersson började med att kritisera den statliga tv-jättens vinkling av dödsfallet, som han menade att innehöll för många politiska brasklappar med avståndstaganden mot Kirks åsikter som inte var relevanta i samband med rapportering om ett dödsfall.

– Ni gjorde det tidigare i ert inslag också när ni, istället för att belysa att han var en far och make, som ni nämnde, istället pratade om vilka åsikter han hade och vad han hade beskyllts för och inte. Jag tycker inte att det är relevant.

Tobias Andersson varnade också för det ständiga snacket om att Trump och hans anhängare är ett "hot mot demokratin".

– När någon gång på annan målar upp någon annan som ett hot mot demokratin, då kan det ju finnas idioter som genuint tror att någon är ett hot mot demokratin, och som är villiga att begå fruktansvärda handlingar för att skydda demokratin, konstaterade Andersson.