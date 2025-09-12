Seinfeld: "Ku Klux Klan är bättre än Palestina-rörelsen"

– Säg bara att du inte gillar judar. Genom att säga ”Befria Palestina” erkänner du inte vad du egentligen tycker. Så faktiskt, jämfört med Ku Klux Klan tänker jag att klanen faktiskt är lite bättre här, för de kan säga rakt ut: ”Vi gillar inte svarta, vi gillar inte judar". Det är i alla fall ärligt, sa Seinfeld enligt The Chronicle.

Seinfeld deltog i ett samtal med Omer Shem Tov, som nyligen släppts efter 505 dagar som gisslan hos Hamas, skriver Variety.

Uttalandet fick snabbt kritik, även från judiskt håll.

– Jag fördömer Seinfelds fruktansvärda kommentarer … Jag är bestört över att hans ord underminerade syftet med evenemanget, som var att tona ned det hatiska språkbruket, sade den judiska delstatssenatorn Sophia Chitlik enligt Jewish Telegraphic Agency.

En judisk student på Duke reagerade också kraftigt:

– ”Free Palestine” är uppenbart inte alls jämförbart med Ku Klux Klan. Jag mår faktiskt illa, sa studenten till San Francisco Chronicle.

Flera medier har sökt Seinfeld för en kommentar, men han har hittills inte svarat.

Komikern har tidigare uttryckt stöd för Israel och har de senaste åren kritiserats för flera kontroversiella uttalanden, enligt The Wrap.