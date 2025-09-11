"Antifascistiska transbudskap" inristade i ammunition som dödade Kirk

Uppgifterna bekräftas även av en person med insyn i utredningen.
Det rör sig om ett äldre jaktgevär av kaliber .30 som hittades i skogen nära platsen för skjutningen vid Utah Valley University i onsdags.
Vapnet var inlindat i en handduk och hade en avfyrad patron kvar i loppet.
I magasinet fanns dessutom tre skarpa skott, samtliga med ingraverade texter.
– Det var även tre oavfyrade patroner i magasinet, alla med skrift på, källan.
Polisen har ännu inte kommenterat motivbilden, men fynden ingår i den pågående utredningen.