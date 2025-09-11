© Gage Skidmore
 

"Antifascistiska transbudskap" inristade i ammunition som dödade Kirk

Publicerad 11 september 2025 kl 19.27

Utrikes. Enligt ett internt polis­meddelande har utredare funnit ammunition med ingraverade uttryck för trans­gender- och antifascistisk ideologi i det gevär som misstänks ha använts vid dödsskjutningen av Charlie Kirk, uppger Wall Street Journal.

Dela artikeln

Uppgifterna bekräftas även av en person med insyn i utredningen.

Det rör sig om ett äldre jaktgevär av kaliber .30 som hittades i skogen nära platsen för skjutningen vid Utah Valley University i onsdags.

Mexikansk transvestit före mordet: "Något stort kommer hända imorgon"

Vapnet var inlindat i en handduk och hade en avfyrad patron kvar i loppet.

I magasinet fanns dessutom tre skarpa skott, samtliga med ingraverade texter.

– Det var även tre oavfyrade patroner i magasinet, alla med skrift på, källan.

Polisen har ännu inte kommenterat motivbilden, men fynden ingår i den pågående utredningen.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkesson skällde ut riksdagen för Bohlin-reaktionerna

Påminde om vem som infört mångkulturen. "Offren för denna smaklösa charad går inte ens att överblicka".0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.