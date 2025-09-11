© Wojciech Pędzich
 

Slovenien, Irland och Spanien lämnar Eurovision om Israel får vara med

Publicerad 11 september 2025 kl 19.21

Utrikes. Irland kommer inte att delta i Eurovision Song Contest 2026 om Israel ges grönt ljus att uppträda, uppger landets public servicebolag RTE. Därmed blir landet det tredje efter Slovenien och Spanien att sätta ned foten.

Dela artikeln

Bakgrunden är den pågående konflikten i Gaza, där över 60.000 människor uppges ha dödats under folkmordsliknande former.

I ett uttalande skriver RTE att deltagande vore ”oförenligt” med situationen där.

”Det är RTE:s position att Irland inte kommer att delta i Eurovision Song Contest 2026 om Israels deltagande går vidare, och det slutliga beslutet om Irlands deltagande kommer att fattas när EBU:s beslut är taget.”

Bolaget hänvisar också till de många dödade civila, de riktade attackerna mot journalister och svårigheten för internationella reportrar att ta sig in i Gaza.

Även Spanien och Slovenien har meddelat att de drar sig ur tävlingen av samma skäl.

Den spanske kulturministern Ernest Urstaun säger:

– Jag tror inte vi kan normalisera Israels deltagande i internationella evenemang som om ingenting händer.

Han beskrev vidare Netanyahu-regeringen som ett ”folkmordsstyre” och menade att det som sker i Gaza är ”ett folkmord”.

EBU väntas fatta beslut senare i år. Nästa års tävling hålls i Wien i maj.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkesson skällde ut riksdagen för Bohlin-reaktionerna

Påminde om vem som infört mångkulturen. "Offren för denna smaklösa charad går inte ens att överblicka".0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.