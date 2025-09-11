Slovenien, Irland och Spanien lämnar Eurovision om Israel får vara med

Bakgrunden är den pågående konflikten i Gaza, där över 60.000 människor uppges ha dödats under folkmordsliknande former.

I ett uttalande skriver RTE att deltagande vore ”oförenligt” med situationen där.

”Det är RTE:s position att Irland inte kommer att delta i Eurovision Song Contest 2026 om Israels deltagande går vidare, och det slutliga beslutet om Irlands deltagande kommer att fattas när EBU:s beslut är taget.”

Bolaget hänvisar också till de många dödade civila, de riktade attackerna mot journalister och svårigheten för internationella reportrar att ta sig in i Gaza.

Även Spanien och Slovenien har meddelat att de drar sig ur tävlingen av samma skäl.

Den spanske kulturministern Ernest Urstaun säger:

– Jag tror inte vi kan normalisera Israels deltagande i internationella evenemang som om ingenting händer.

Han beskrev vidare Netanyahu-regeringen som ett ”folkmordsstyre” och menade att det som sker i Gaza är ”ett folkmord”.

EBU väntas fatta beslut senare i år. Nästa års tävling hålls i Wien i maj.