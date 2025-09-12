Nick Alinia: "Två fullvuxna, maskerade och hotfulla vänsterextremister"

I en video på Youtube kallar han rapporteringen ett "koordinerat massmedialt drev" som bygger på en felaktig artikel från vänsterextrema Expo.

– All massmedia, och då menar jag verkligen alla, har nu samtidigt och koordinerat gått ut med att jag och riksdagsledamoten Jessica Stegrud förföljt två små försvarslösa tonårspojkar på Stockholms centralstation.

– Detta var alltså två fullvuxna, maskerade och hotfulla vänsterextremister i myndig ålder varav åtminstone den ena visade sig vara kopplad till våldsbejakande vänsterextrema grupper, säger Alinia.

I videon beskriver han att Stegrud endast följde efter honom och filmade av säkerhetsskäl.

– Jessica Stegrud har inte gjort ett enda fel i denna situation. Vad skulle hon ha gjort? Hon gick på behörigt avstånd efter mig som hon var i sällskap med och filmade situationen dels för sin egen säkerhet och dels för min, säger Alinia.

Han riktar också hård kritik mot Expo, som han menar är en del av den våldsbejakande vänstern och saknar trovärdighet.

– Ingen som hänvisar till Expo som en trovärdig källa är värd respekt. Ingen som sprider denna grovt lögnaktiga bild av vad som skedde på Stockholms centralstation sent på kvällen den 28 juli i år […] är värd någon respekt, säger han.

Enligt Alinia har han nu gjort en polisanmälan mot en av de personer som ska ha trakasserat honom.

– Polisanmälan är nu gjord så du kan tacka massmedia för att du nu är polisanmäld, säger han i videon.

Trots kritiken mot honom menar Alinia att han inte tänker backa.

– Sanningen och det goda kommer till slut att segra även om det tar tid. Med ert stöd kommer jag aldrig att ge upp, säger han.