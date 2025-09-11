© PRIVAT
 

Feministledare avgår efter skämt om Kirk

Publicerad 11 september 2025 kl 13.28

Utrikes. Ledaren för Rød Ungdom i Norge, radikalfeministen Amrit Kaur, väcker starka reaktioner efter att hon skämtat om mordet på den amerikanske högerdebattören Charlie Kirk i en TikTok-video. Nu meddelas att hon avgår.

Dela artikeln

Videon publicerades kort efter att Kirk, 31, sköts till döds vid ett arrangemang i Utah på onsdagskvällen.

Kaur uppträdde med leende och sarkastisk ton och sade bland annat:

– Vad hände med demokratin? Åååh nej.

Inlägget raderades snabbt, men kritiken växte. Kaur säger till norska Dagbladet att hon ångrar publiceringen.

– Jag tog bort videon eftersom den kan uppfattas som att jag stödjer mord på politiska motståndare, det gör jag inte, säger Kaur.

Vice ordföranden i Rød Ungdom, Ahmed S. Al-Saedi, meddelade sin avgång i protest.

– Jag är på inget sätt anhängare av Charlie Kirk, men politiskt våld är aldrig svaret på oenighet, vare sig i USA eller i Norge, sade han till Dagbladet.

Även moderpartiets ledare, Rødt-chefen Marie Sneve Martinussen, fördömer Kaurs agerande.

– Rødt tar starkast möjliga avstånd från alla former av våld och mord. Det hör inte hemma någonstans att skämta om detta. Det borde Kaur aldrig ha gjort, sade hon och tillade att partiet nu förväntar sig att Kaur avgår som ungdomsförbundets ledare.

Rødt fick drygt fem procent av rösterna i helgens stortingsval.

Sverigebilden

Skotte reste på semester till Sverige – blev uppsprättad av invandrare när han kom till hotellet

Skotska parets resa blev snabbt en blodig mardröm. Överlevde invandrargängets attack av en slump.0 Plus

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ingen misstänkt i förvar efter skjutningen mot Charlie Kirk

Mördaren fortfarande på fri fot. Inga ytterligare detaljer om gärningsmannen eller motivet har offentliggjorts.0 

Ekonominyheter

Lyten skrev Ebba Buschs hyllning till Lyten

Politikern prisade "den enorma potentialen" i Northvolt-köparens tillgångar.. Men uttalandet hade Lyten själva skrivit – åt regeringen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.