FHM vill knarkklassa flugsvampar

Förslaget har nu lämnats över till regeringen, som får ta ställning till om muskimol ska föras upp på listan över narkotika.

Folkhälsomyndigheten pekar på att substansen redan i dag säljs som godis och i e-cigaretter via olika nätbutiker, trots att den kopplas till kraftiga biverkningar.

– Den har egenskaper som är för fara för människors liv och hälsa och som man kan antas användas i syfte att uppnå berusning, säger Adli Assali, enhetschef på FHM, till P3 Nyheter.

Röd flugsvamp lyfts i sociala medier av så kallade alternativa hälsogrupper och sägs bland annat hjälpa mot sömnproblem och smärta. Det ordnas också så kallade retreats där deltagarna äter svampen under ceremoniella former.

FHM betonar att svampen är giftig. Förutom relativt vanliga symtom som huvudvärk, yrsel, illamående och hallucinationer finns rapporter om personer som hamnat i koma efter att ha tagit preparatet.

– Det är ju inte bra för kroppen.

Det amerikanska läkemedelsverket FDA förbjöd handel med muskimol i slutet av förra året. I somras inledde Folkhälsomyndigheten sin egen utredning efter en begäran från Tullverket, som tagit substansen i beslag. Slutsatsen är nu att den bör narkotikaklassas, och bollen ligger hos regeringen.