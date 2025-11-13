Trump om nya Epstein-avslöjandet: Fokusera på något annat istället

Trumps utspel kommer efter att tre mejl kopplade till Epstein offentliggjorts, där presidentens namn nämns.

I ett av mejlen påstår Epstein att Trump "kände till flickorna", i ett annat från 2011 att Trump ska ha "tillbringat timmar" med ett av Epsteins offer.

På Truth Social kallar Trump Demokraternas initiativ för ett försök att byta samtalsämne efter striden om den rekordlånga nedstängningen av statsapparaten.

"Det ska inte ske några sidospår till Epstein eller något annat, och alla republikaner som är inblandade ska bara fokusera på att öppna upp vårt land och reparera den enorma skada som demokraterna orsakat!", skriver Trump i ett inlägg.

Han hävdar att "demokraterna försöker ta upp Jeffrey Epstein-bluffen igen eftersom de gör vad som helst för att leda bort uppmärksamheten från hur dåligt det gått för dem med nedstängningen, och så många andra saker".

"Bara en mycket dålig, eller dum, republikan skulle gå i den fällan", dundrar presidenten.

Fyra republikaner bryter ledet

Bakgrunden är en så kallad "discharge petition" i representanthuset, där Demokraterna vill tvinga fram en omröstning om ett lagförslag som kräver att justitiedepartementet lämnar ut handlingar från utredningar om Epstein.

Fyra republikaner har hittills ställt sig bakom initiativet: Lauren Boebert från Colorado, Marjorie Taylor Greene från Georgia, Nancy Mace från South Carolina och Thomas Massie från Kentucky.

När den nyvalda demokraten Adelita Grijalva från Arizona svors in den 12 november fick petitionen sin 218:e underskrift – tillräckligt för att gå vidare, så länge de fyra republikanerna inte drar tillbaka sina namn.

Trump försökte stoppa omröstning

Enligt New York Times ringde Trump personligen upp Boebert den 11 november i ett försök att stoppa en omröstning om Epstein-handlingarna. Dagen därpå ska Boebert ha träffat företrädare för Vita huset.

Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt ville inte gå in på detaljer, men antydde vid en pressträff att dessa uppgifter stämmer.

– Visar inte det vilken öppenhet vi har, när vi är beredda att sätta oss ner med kongressledamöter och ta deras oro på allvar? sade Leavitt enligt USA Today.

Hon ville inte svara direkt på frågor om Epsteins påståenden i mejlen, bland annat om att Trump "tillbringade timmar" med ett av hans offer.

– Dessa mejl bevisar absolut ingenting annat än att president Trump inte gjort något fel, sade Karoline Leavitt.