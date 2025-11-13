Tania Lundberg Gomez beskrevs som en av Europas mest eftersökta kvinnor och var häktad i sin frånvaro i nära fyra år. Hon hamnade på Europols lista över mest efterlysta och var även efterlyst via Interpol.

Enligt tingsrätten har hon tvättat knarkpengar motsvarande miljonbelopp, hanterat stora mängder narkotika, ordnat specialutrustade bilar för transporter och skött lagerhantering.

Rätten sänker straffet jämfört med straffvärdet eftersom hon lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen.

Misstankarna uppstod i samband med att den krypterade tjänsten Encrochat knäcktes och polis slog till mot växlingskontoret World Exchange på Södermalm sommaren 2020.

Efter tillslaget försvann Tania Lundberg Gomez och höll sig undan fram till gripandet på Kanarieöarna.

Under utredningen har hon erkänt delar av åtalet och sagt att hon tar ansvar för sin delaktighet. Hon har också uppgett att hon drogs in via en destruktiv relation med hot och tvång.