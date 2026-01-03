Filippa, 19, försvunnen mitt i Stockholm

"Har någon sett 19-åriga Filippa? Hon är försvunnen sedan den 2 januari 2026 då hon senast sågs på Kungsholmen vid 22:30-tiden", skriver organisationen i sociala medier.

Under lördagskvällen gick organisationen ut med flickans bild och namn på sin Facebook-sida.

Filippa har brunt hår med blonda slingor och är cirka 169 centimeter lång.

Hon var vid försvinnandet klädd i en mörkgrön Fjällräven-jacka, ljusblå jeans och ljusbruna skor med tjocka snören.

Den som sett henne eller har information som kan ge ledtrådar om var hon befinner sig uppmanas nu ringa polisen på telefonnummer 11414.