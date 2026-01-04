© X
 

Massprotester i Iran – flera skadade

Publicerad 4 januari 2026 kl 14.31

Utrikes. I Iran har protester mot stigande matpriser och politikernas misskötta valuta spridit sig över stora delar av landet, samtidigt som regeringen försöker dämpa oron utan att helt slå ned demonstrationerna, skriver Al Jazeera.

I svenska medier har oroligheterna i Iran fått ovanligt lite uppmärksamhet för att vara Iran, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på vad det är som demonstranterna protesterar emot.

Omfattningen beskrivs dock som stor i utländska medier.

Demonstrationerna började bland handlare på Teherans stora basar efter att den iranska rialen fallit till rekordlåga nivåer mot dollarn. Inflationen har ökat kraftigt och matpriserna uppges i genomsnitt ha stigit med över 70 procent jämfört med i fjol.

– Om bara regeringen, istället för att bara fokusera på bränsle, kunde sänka priserna på andra varor, säger taxichauffören Majid Ebrahimi till Al Jazeera.

Enligt iranska medier har protesterna spridit sig till minst 17 av landets 31 provinser. Minst sju personer har dödats och över 40 gripits i samband med sammandrabbningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor.

På söndagen kom information om att ytterligare personer dött i Marvdasht i provinsen Fars där säkerhetsstyrkor använd skarp ammunition.

Regeringen under president Masoud Pezeshkian har uppmanat till nationell samling och utlovat ekonomiska reformer samt hårdare tag mot korruption. En ny centralbankschef har tillsatts i ett försök att stabilisera valutan.

– Vi är fast beslutna att utrota alla former av rent-seeking, smuggling och mutor, sade Pezeshkian vid en ceremoni i Teheran enligt Al Jazeera.

I detta sammanhang syftar rent-seeking på att personer, företag eller maktgrupper skaffar sig inkomster och fördelar genom politiska kontakter, regler eller konkurrensbegränsningar – istället för genom produktivt arbete. Ett svenskt ord för detta beteende saknas – naturligtvis – och därför återges det här på engelska.

Internationellt har utvecklingen väckt reaktioner. USA:s president Donald Trump skrev på Truth Social att USA är redo att ingripa om iranska myndigheter dödar fredliga demonstranter.

Uttalandet har fördömts av Teheran, som varnar för ett ”hårt och avskräckande” svar på varje yttre angrepp.

Iran har tidigare upplevt omfattande protester, senast 2022 efter Mahsa Aminis död i polisförvar. Då möttes demonstrationerna av ett brutalt tillslag som enligt FN-utredare utgjorde brott mot mänskligheten, anklagelser som regeringen avfärdade.

