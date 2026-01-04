"Källa på insidan" hjälpte USA gripa Maduro

Enligt uppgifter till New York Times hade CIA kartlagt Maduro i flera månader. Spioner ska ha varit på plats i Venezuela sedan i somras, samtidigt som stealth-drönare samlade information från luften.

En avgörande roll uppges ha spelats av en mullvad i kretsen kring presidenten.

USA:s arméchef Dan Caine uppgav på en presskonferens att underrättelserna gav detaljerad kunskap om Maduros vardag.

– Underrättelserna hjälpte oss att hitta Maduro, förstå hur han rörde sig, var han bodde, vart han reste, vad han åt och vilka husdjur han hade, sa Caine till medierna.

Attacken, som enligt Trump fått namnet ”Operation Absolute Resolve”, inleddes under natten mot lördagen. Flygplan och drönare ska ha slagit ut delar av elförsörjningen i Caracas innan specialstyrkor slog till mot presidentens gömställe.

USA hade tidigare utlovat en belöning på 50 miljoner dollar för information som leder till att Maduro kan fångas, närmare en halv miljard kronor. Det spekuleras nu i att den mullvad som Trump talar om kan ha fått de pengarna.