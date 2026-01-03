CBS News ska sluta rapportera för att tjäna eliten

Det var en tämligen väl regisserad avbön som CBS nye nyhetschef Tony Dokoupil levererade på nyårsdagen.

– Vi har tagit hänsyn till aktivister, och inte genomsnittsamerikanen. Vi har lagt för mycket vikt vid akademikers eller eliters analyser.

Hans nya huvuduppgift är att vända trenden med att just vanligt folk, och i synnerhet yngre, allt mer vänder sig emot medier, eliter och Israel. Det ska göras genom att producera – eller i vart fall påstå sig producera – nyheter som speglar vanligt folks intressen och åsikter.

– Du kommer först. Inte annonsörer, inte politiker, inte storföretagsintressen. Och ja, det inkluderar den storfinans som äger CBS, bedyrar Dokoupil i sin avbön.

"We care about small people"-svensken går i pension.

Bakgrunden är att CBS förlorat nästan varannan tittare på sina prime time-nyheter och att yngre i stor utsträckning övergett kanalen. Nu ska de vinnas tillbaka, med en charmoffensiv och med en ändrad ton i rapporteringen.

Det är en stor omläggning, men den är nödvändig om man får tro CBS-chefen Bari Weiss.

För även om en majoritet av amerikanerna fortfarande köper att Winston Churchill var en hjälte och i stort accepterar etablissemangets beskrivning av vad västvärlden går ut på så har CBS allt svårare att övertyga de yngre om den världsbild som varit så lätt att sälja in till äldre generationer, enligt henne.

Bari Weiss säger att eliterna fortfarande måste motverka populism och antisemitism genom att betona det egna ansvaret, det vill säga att folk ska skylla sina svårigheter på sig själva och inte på eliten. Men samtidigt medger hon att det kan vara svårt att sälja in till en yngre amerikan att exempelvis bostadspriserna skulle ha framstått som helt rimliga om han bara hade ansträngt sig lite hårdare.

– Det handlar om ett val mellan missnöjespolitik – som nästan ofrånkomligen leder vidare till antisemitism som nästa steg – och en politik som bygger på individuellt ansvar. Och missnöjespolitik är inte exklusiv för vare sig högern eller vänstern. Det är precis det vi ser just nu, säger hon i ett strategisamtal med Ben Shapiro och liknande personer.

– I en tid av fingerpekande och jakt på syndabockar letar folk efter någon att skylla på för att bostäder blivit oöverkomligt dyra eller för att man fastnat i en stad eller småort som drabbats av fentanylberoende eller avindustrialisering. Alla dessa problem är verkliga, men i stället för att ta itu med dem pekar man finger – och fingret pekas mot judar.

Strategin måste därför vara att medierna talar mer med icke-judiska amerikaner, inte bara forskare och experter ur sina egna led. Men samtidigt måste man vara noggrannare med vilka icke-judar man ger pengar och betraktar som sina allierade, enligt nyhetschefen.

– Vi måste ta oss ur vår egen bubbla och ge oss ut och prata med vanliga amerikaner. Inte för att vi inte själva är riktiga amerikaner – det är vi. Men det finns verkliga problem i det här landet, säger hon.

– Vi måste verkligen utmana oss själva och uppdatera våra antaganden om vilka folkgrupper som vi faktiskt bör investera vårt kapital i – våra verkliga allierande, i ordets egentliga mening, även om jag ogillar ordet. Ju mer vi klarar av att tänka så, och ju mer vi vågar lämna de gamla paradigmen bakom oss, desto bättre rustade kommer vi att lyckas som folkgrupp, säger Bari Weiss.