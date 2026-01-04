© Vita huset
 

Minst 40 dog i USA:s attack mot Venezuela

Publicerad 4 januari 2026 kl 16.48

Utrikes. Minst 40 personer, däribland civila och soldater, dödades i samband med den amerikanska militära attacken i Venezuela där president Nicolás Maduro kidnappades, rapporterar New York Times.

Enligt en högt uppsatt venezuelansk tjänsteman, som uttalade sig anonymt till tidningen, dog minst 40 civila och soldater i angreppen.

Amerikanska tjänstemän uppgav för tidningen att insatsen inleddes med en omfattande flygkampanj för att slå ut Venezuelas luftförsvar innan markstyrkor sattes in.

Det finns ännu ingen offentlig bekräftelse från Vita huset eller Pentagon om dödssiffrorna eller operationens fulla omfattning.

USA:s styrkor ska ha gripit och flugit ut Maduro och hans hustru Cilia Flores tidigt på lördagen. USA:s president Donald Trump beskrev insatsen som en dramatisk nattlig operation.

Samtidigt offentliggjorde federala åklagare i södra New Yorks domkrets ett åtal där Maduro och Flores anklagas för att ha smugglat ”tonvis med kokain” till USA, tillsammans med andra brott.

Kritiker varnar för att attackerna bryter mot internationell rätt, kringgår den amerikanska kongressens beslutanderätt om krig enligt amerikanska interna regler, och att den riskerar att fördjupa instabiliteten i Venezuela och regionen.

