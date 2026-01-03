Maduro och hans fru åtalas i New York

USA:s justitieminister Pam Bondi skriver i ett inlägg på X att Venezuelas president Nicolas Maduro och hans fru Cilia Flores har åtalats i Southern District of New York.

I det skriftliga uttalandet framgår att Maduro åtalas för bland annat "konspiration till narkoterrorism", "konspiration för import av kokain" samt grova vapenbrott riktade mot USA. Bondi skriver att paret nu väntas ställas inför rätta i amerikanska domstolar.

”Nicolas Maduro och hans hustru, Cilia Flores, har åtalats i Southern District of New York. Nicolas Maduro har åtalats för konspiration till narkoterrorism, konspiration till kokainimport, innehav av kulsprutevapen och destruktiva anordningar samt konspiration till innehav av kulsprutevapen och destruktiva anordningar riktade mot USA. De kommer snart att möta den fulla kraften i amerikansk rättvisa på amerikansk mark i amerikansk domstol.”

Bondi riktar även ett tack till president Donald Trump och USA:s militär.

”Å hela det amerikanska justitiedepartementets vägnar vill jag tacka president Trump för modet att utkräva ansvar för det amerikanska folkets räkning, samt rikta ett stort tack till vår modiga militär som genomförde den otroliga och mycket framgångsrika insatsen för att gripa dessa två misstänkta internationella narkotikasmugglare.”