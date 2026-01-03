Kvinna anmälde 20 sexbrott – flera män fälldes

– Jag fattar att siffran provocerar. Det låter osannolikt, säger hon till Aftonbladet.

Anmälningarna rör kollegor, bekanta och chefer, ofta i samband med arbete eller tillfälliga boenden. Enligt Rosanna har män i åkeribranschen, där hon jobbar, särskilt lätt att begå sexbrott.

Samtidigt har flera utredningar lagts ned med hänvisning till bristande bevisning, men ändå fått stora konsekvenser för männen som utpekats av 34-åringen.

I vissa fall har männen själva beskrivit utredningarna som livsavgörande trots att de inte lett till åtal.

– Helst hade man ju velat ha på papper att man är oskyldig, säger en av de anklagade männen till Aftonbladet.

Hur vanligt det är med falska sexbrottsanmälningar är inte känt, och kvinnorna åtalas sällan. Däremot betraktas orimliga berättelser i kombination med tidigare anmälningar och psykisk sjukdom ibland som ett tecken på att anmälan är falsk – men oftast inte.

Under 2004, när beviskraven började luckras upp vid sexualbrottsmål och Sverige i praktiken införde en omvänd bevisbörda, undersöktes samtliga våldtäktsanmälningar i 5 olika polisdistrikt, totalt 239 ärenden, i en kandidatuppsats på juristlinjen.

I 12 procent av ärendena förekom anteckningar som visade att polis eller åklagare uttryckligen misstänkte att anmälan var falsk, till följd av konkreta omständigheter.

I regel handlade det om brist på skador och fördröjd anmälan i kombination med antingen orimlig berättelse, psykiska problem, tidigare anmälan eller vägran att medverka till fortsatt utredning.

I 29 procent av alla våldtäktsanmälningar förekommer minst tre av dessa tecken, alltså nästan en tredjedel.

"Detta betyder att antingen är vissa utredare mer misstrogna än andra – eller åtminstone mer öppna med sin misstro – eller också bör alltså 29 procent av alla våldtäktsanmälningar betraktas med skepsis", konstaterade forskarna Christian Diesen och Eva Diesen i en artikel i Advokaten 2004.